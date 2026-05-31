Otorgan a Nodal símbolo emblemático de la alcaldía Benito Juárez

Luis Mendoza señaló que el obsequio fue otorgado en nombre de los vecinos de Benito Juárez como muestra de aprecio por el cantante.

Más de 35 mil personas asistieron al concierto de Christian Nodal en la Ciudad de México, evento que se desarrolló sin incidentes y contó con un operativo especial de seguridad coordinado por autoridades locales.

Previo al espectáculo, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, sostuvo un encuentro con el intérprete y con su esposa, Ángela Aguilar, para entregarle una escultura de El Venado en arte huichol como reconocimiento a su trayectoria artística y a su contribución a la música mexicana.

Durante la reunión, el alcalde explicó que la pieza representa uno de los símbolos más reconocidos de la demarcación y destacó la importancia de recibir eventos masivos que fomenten la convivencia y la actividad cultural.

La entrega de la escultura se realizó minutos antes de que iniciara la presentación del cantante. Luis Mendoza señaló que el obsequio fue otorgado en nombre de los vecinos de Benito Juárez como muestra de aprecio por el impacto que Nodal ha tenido dentro de la música regional mexicana.

El alcalde también reiteró que la alcaldía mantiene abiertas sus puertas para la realización de espectáculos de gran convocatoria, siempre que existan las condiciones adecuadas de organización y seguridad.

Implementan operativo de seguridad

Para proteger a asistentes y residentes de la zona, las autoridades pusieron en marcha el Operativo “Ladrillera”, mediante el cual se estableció un dispositivo especial de vigilancia en los alrededores de las colonias Ciudad de los Deportes, Nochebuena y Ampliación Nápoles.

Las acciones incluyeron cierres viales, monitoreo permanente y recorridos preventivos para evitar afectaciones a los accesos de viviendas y prevenir conductas delictivas durante el desarrollo del concierto.

Participan más de 800 elementos

En el despliegue participaron más de 800 elementos de seguridad pertenecientes a Blindar BJ360°, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Bancaria e Industrial.

El operativo también contó con apoyo de patrullas, ambulancias y personal de Protección Civil, que realizó inspecciones previas en el inmueble para verificar las condiciones de seguridad.

Autoridades de la alcaldía destacaron que la promoción de actividades culturales y de entretenimiento debe ir acompañada de medidas que permitan garantizar la seguridad de los asistentes y de los habitantes de la zona.