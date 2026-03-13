Óscar refuerza seguridad tras alerta del FBI por amenaza de Irán

El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales notificaron al estado sobre esta información

La organización de los Premios Óscar decidió reforzar las medidas de seguridad para la ceremonia de este año luego de que el FBI alertara a autoridades de California sobre una presunta amenaza vinculada con Irán contra la costa oeste de Estados Unidos.

Publicaciones especializadas como Hollywood Reporter y Variety señalaron que el dispositivo de seguridad para la gala será mayor que en ediciones anteriores debido a esta advertencia, tema al que también se refirió recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el mandatario, su administración analiza información aún no confirmada sobre un supuesto plan que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa con el objetivo de atacar distintos puntos en territorio californiano.

Autoridades descartan amenaza inmediata

El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales notificaron al estado sobre esta información; sin embargo, aclaró que por ahora no existe una amenaza inminente.

El memorando del FBI también señala que los datos recibidos todavía no han sido verificados, por lo que continúan bajo análisis por parte de las autoridades federales.

Refuerzan seguridad para la ceremonia

Durante una rueda de prensa realizada el miércoles, los productores ejecutivos de la transmisión de los Óscar, Katy Mullan y Raj Kapoor, confirmaron que el evento contará con un despliegue adicional de seguridad.

"Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración", declaró Kapoor.

El productor explicó que el objetivo es garantizar que tanto los asistentes como los espectadores se sientan seguros durante el evento.

"Este espectáculo tiene que funcionar a la perfección. Pero queremos que todos los que vengan a este espectáculo, los que lo presencien, incluso los que sean fans del espectáculo cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos", explicó.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los productores evitaron pronunciarse directamente sobre la alerta del FBI, aunque sus declaraciones se produjeron poco después de que se conociera el aviso enviado por la agencia a las fuerzas de seguridad de California.

Fuentes citadas por Variety señalaron que el incremento de seguridad ya fue visible durante el montaje de la alfombra roja, aunque de manera discreta.

La gala se celebrará este domingo

La 98 edición de los Premios Óscar se llevará a cabo este domingo en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

La ceremonia será conducida por el presentador Conan O’Brien y se transmitirá en vivo a través de la cadena ABC, además de estar disponible en streaming mediante la plataforma Hulu.