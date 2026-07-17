Oscar de la Rosa debuta como solista con nuevo álbum

El fundador y voz de La Mafia lanzó su primer disco como solista, con el que busca mostrar una nueva faceta sin perder su esencia

Tras una exitosa trayectoria como fundador y voz de La Mafia, Oscar de la Rosa inició una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de su primer proyecto como solista, un álbum con el que busca mostrar una faceta diferente sin perder la esencia que lo ha caracterizado a lo largo de los años.

En entrevista, el cantante explicó que este disco nace de una inquietud que tenía desde hace tiempo y que finalmente logró convertir en realidad, por lo que se dijo entusiasmado de compartir esta propuesta con su público.

Fusiona el norteño y el mariachi en su nuevo álbum

Oscar de la Rosa reveló que uno de los principales impulsores del proyecto fue el productor Armando Lichtenberger Jr., quien lo acompañó durante todo el proceso creativo para dar forma a una producción que conserva su identidad musical y, al mismo tiempo, explora nuevos sonidos.

El intérprete señaló que uno de sus principales objetivos era ofrecer algo diferente a sus seguidores, por lo que decidió combinar los géneros norteño y mariachi, inspirándose en la música que escuchaba durante su infancia y que influyó en su formación artística.

El primer sencillo de esta nueva etapa se titula "Me Gusta Estar Contigo", tema que sirve como adelanto del álbum "Si Fueran Mías". Además, anunció que la producción incluirá una colaboración especial con Los Palominos.

Confirma que La Mafia prepara nuevos lanzamientos

El cantante agradeció la respuesta que ha recibido por parte del público desde el lanzamiento del sencillo, al asegurar que los comentarios positivos y el respaldo de sus seguidores lo motivan a continuar con este proyecto, que considera uno de los mayores retos de su carrera.

Finalmente, aclaró que esta nueva etapa como solista no significa el fin de La Mafia. Adelantó que la agrupación continúa activa, trabaja en nueva música y prepara colaboraciones importantes que serán anunciadas en los próximos meses.