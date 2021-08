Óscar Burgos relata sus últimos momentos con 'La Gata'

Foto: Especial

El comediante narró sus últimos momentos con el animador previo a su asesinato, ocurrido en el año 2011

Por: Redacción INFO7

agosto, 03, 2021 20:19

Nuevo León.- Uno de los hechos más impactantes del espectáculo en Monterrey fue el secuestro y posterior asesinato de José Luis Cerda Meléndez, mejor conocido como "La Gata".

El animador, quien trabajó con Óscar Burgos en varios programas y presentaciones, murió en el año 2011 a manos de la delincuencia organizada.

Fue precisamente el comediante, en entrevista para el programa "Esta Noche con Miguel Ángel", quien relató sus últimos momentos junto a "La Gata".

Burgos relata que minutos antes del plagio, él había conversado brevemente con José Luis, afuera del canal de televisión donde realizaban su programa.

Tras varias horas rindiendo declaraciones ante las autoridades, el conductor se retiró a su domicilio, donde a la mañana siguiente fue informado sobre el asesinato.

"Entonces me toca a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, me toca la puerta 'El Águila', mi asistente y me dice: Ya encontraron el cuerpo.

Incluso, días antes de los trágicos hechos, Burgos relata que pidió a "La Gata" alejarse de malas influencias.

La prometedora carrera de "La Gata" que fue truncada

Durante la entrevista, Óscar Burgos resaltó que "La Gata" estuvo a punto de dar el paso a la televisión nacional pues, además de los programas donde compartía créditos con él, la producción de una telenovela lo había buscado para que participara en ella.

"Me lo acababan de pedir para una telenovela con Carmelita Salinas y Cuauhtémoc Blanco, de bombero. Imagínate el ma..... que iba a ser".

La novela en cuestión es "Triunfo del Amor".

Hijas de José Luis Cerda 'La Gata', molestas por rumor sobre hijo de Óscar Burgos y Karla Panini

Óscar Burgos, durante la entrevista, resaltó que mantiene una buena comunicación con la familia de José Luis Cerda Meléndez.

Incluso, indicó que apoyó económicamente a la viuda del animador tras su deceso; lo mismo ocurre con las hijas de él, quienes llamaron a Burgos para expresar su molestia sobre un rumor que surgió en redes sociales acerca de la paternidad de Gabriel, hijo de Karla Panini.

Burgos les recomendó ignorar dichos comentarios que salieran a través de redes sociales o blogs, dando por cerrado el tema.