Óscar Burgos le dice adiós a la televisión tras 48 años

El famoso conductor y comediante regiomontano, Óscar Burgos, dio a conocer que se despide de la televisión tras 48 años para emprender nuevos proyectos.

El anuncio y los detalles de su decisión los dio a conocer durante una entrevista con Mike Salazar, en el programa de Facebook 'Zona de Desmadre'.

Al ser cuestionado sobre si creía haber evolucionado como artista durante todo lo que lleva de carrera, Burgos respondió que tenía que ver con su próxima transformación, la cual consideraba que era como un divorcio.

'Estoy divorciándome por cuarta vez, pero no de mi esposa, de Televisa, ¿cómo te lo digo', mencionó el comediante con la voz entrecortada. 'Yo decidí dejar la televisión hace cinco días. Ah, me cuesta trabajo y no lo había dicho y lo voy a decir', reveló.

Recordó que desde que él era un niño comenzó a hacer televisión y desde hace 48 años no ha dejado de pensar en qué va a hacer o cómo le va hacer para refrescar su libreto.

Aunque en algún momento pensó en que moriría haciendo televisión, Burgos menciona que con el tiempo se dio cuenta que no era lo que él quería y lo que en verdad quiere es hacer es diferente a la televisión, crear su propio contenido el cual pueda, incluso, llegar a plataformas como Netflix o Prime Video.

Poncho De Nigris tuvo que ver en su salida de la televisión

Óscar Burgos confesó que la decisión de salir de su zona de confort y evolucionar como artista fue motivada por el influencer Poncho De Nigris.

'Tuvo que ver Poncho De Nigris, Poncho y yo tenemos un podcast que se llama 'Viejos lobos de mar', y entonces, insisto Poncho De Nigris es un hombre mucho más joven que yo, mucho más joven y entonces empezó hablar conmigo y me decía muchas cosas, me decía que mi programa era lo mismo de siempre, que estaba estancado, que no me veía evolucionar.