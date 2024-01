Óscar Burgos dolido porque 'Escorpión Dorado' no le habla

El comediante Óscar Burgos se encuentra muy triste porque al parecer el "Escorpión Dorado" lo bloqueó de sus redes sociales y no le habla después del escándalo de una presunta infidelidad.

Cabe recordar que fue la esposa de Óscar Burgos quien el pasado mes de noviembre del 2023 compartió una historia en Instagram durante su asistencia al concierto de Peso Pluma en Monterrey dejando ver a Alex Montiel abrazado de Fabiola Martínez.

Las imágenes causaron gran revuelo y los usuarios acusaron a Montiel de haberle sido infiel a su esposa Dana Arizu.

Fue durante un capítulo del programa de Youtube "Viejos Lobos de Mar" qué el conductor expuso su distanciamiento con Montiel, mejor conocido como "El Escorpión Dorado".

"Está muy molesto conmigo. Alex Montiel yo te quiero mucho, disculpame si tanto Caro, mi esposa o yo cometimos el error de no ver quien estaba atrás. No lo hicimos adrede, te lo juro por mi vida", dijo Óscar Burgos.

Poncho intentó defender a Burgos, señalando qué fue su esposa quien grabó el video, por lo que Montiel no debería estar molesto con él.

El también comediante, dijo que su esposa está desecha, está muy triste.

"Dice 'No debí haber subido nada'. ¿Cómo íbamos a saber? Pero habíamos 40 mil personas en el estadio, entonces él estaba al lado de Fabiola y no solamente lo vio mi cámara sino todo mundo, pero éramos un grupo grande... No entiendo", detalló Burgos.

El intérprete del "Perro Guarumo" explicó que se dio cuenta que había sido bloqueado por Montiel cuando lo editó de un video en el que participó con él y Poncho Denigris.

Por su parte, Denigris le aconsejó qué le hablara de frente a Alex Montiel para arreglar el problema.

Finalmente, Óscar Burgos le envió un mensaje a Montiel disculpándose:

"Tanto Carolina como un servidor estamos muy tristes porque nosotros te queremos mucho y Dana nos abrió las puertas de su casa. Si cometimos el error de subir sin ver qué había atrás, no fue adrede. Te ofrezco una disculpa, te quiero mucho, espero pronto poderte dar un abrazo".

Tienen una relación abierta

Tras la polémica, Alex Montiel y su esposa rompieron el silencio y aclararon qué no se incurrió en ninguna infidelidad porque tienen una relación abierta como pareja.

"Acordamos que Alex y yo teníamos la libertad de relacionarnos con otras personas, una decisión que ha fortalecido nuestra relación", afirmó Arizu.

Alex y Dana reivindican su derecho a "jugar según sus reglas", señalando que esta libertad ha sido positiva para su matrimonio.

