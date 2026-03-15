Oscar 2026: Ganadores y presentaciones | En vivo

La 98ª edición de los Premios Oscar ya llegó y se realizará próximamente en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, sede del evento desde 2002. Reconocidos a nivel mundial, los Oscar, premian desde 1929 los logros y avances más destacados de la industria cinematográfica.
Este año, dos canciones ya confirmadas prometen brillar en el escenario: "Golden" de Las guerreras Kpop, interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, y "I Lied to You" de Pecadores, interpretada por Miles Caton. La primera dominó el Billboard Hot 100 durante ocho semanas y ganó Mejor Canción Original en los Globos de Oro y Critics Choice Awards. La segunda forma parte de la película de Ryan Coogler que estableció un récord histórico con 16 nominaciones al Oscar.
La presencia mexicana también se hace sentir en esta edición: Guillermo del Toro lidera con Frankenstein, que obtuvo nueve nominaciones. Además, Cruz Contreras destacó en efectos especiales de Las Guerreras KPop, nominada a Mejor Animación y Canción Original, e Ivel Hernández contribuyó al desarrollo visual de Avatar: Fire and Ash, nominada a Mejores Efectos Visuales.
No te pierdas los detalles de la ceremonia, los artistas invitados y todas las sorpresas que traerán los Oscar 2026; te dejamos nuestra detallada cobertura y mantente al tanto de cada momento en vivo.
Lista completa de los ganadores del Oscar 2026
Mejor Película es para...
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de tren
En la categoría de Mejor Dirección, los cineastas nominados son:
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Ryan Coogler – Pecadores
Para Mejor Actor en papel principal, compiten:
- Timothée Chalamet – Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Ethan Hawke – Luna azul
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Wagner Moura – El agente secreto
Las nominadas a Mejor Actriz son:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – Si tuviera piernas te patearía
- Kate Hudson – Canción cantada en azul
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Emma Stone – Bugonia
En Mejor Actor de Reparto, los nominados son:
- Benicio Del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Pecadores
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård – Valor sentimental
La categoría de Mejor Actriz de Reparto incluye a:
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
- Amy Madigan – Weapons
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Elle Fanning – Valor sentimental
Los nominados a Mejor Guión Original son:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
En Mejor Guión Adaptado compiten:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de tren
Para Mejor Banda Sonora / Partitura Original, las nominadas son:
- Bugonia – Jerskin Fendrix
- Frankenstein – Alexandre Desplat
- Hamnet – Max Richter
- Una batalla tras otra – Jonny Greenwood
- Pecadores – Ludwig Göransson
Las canciones nominadas a Mejor Canción Original son:
- “Querido yo” – Implacable
- “Dorado” – Las Guerreras Kpop
- “Te mentí” – Pecadores
- “Dulces sueños de alegría” – ¡Viva Verdi!
- “Sueños de tren” – Sueños de tren
Las películas nominadas a Mejor Fotografía son:
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de tren
En Mejor Edición compiten:
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Para Mejor Diseño de Vestuario:
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
En Mejor Diseño de Producción:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Las nominadas a Mejor Sonido son:
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirāt
En Mejores Efectos Visuales:
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1
- Jurassic World Rebirth
- El autobús perdido
- Pecadores
Las películas nominadas a Mejor Maquillaje y Peinado son:
- Frankenstein
- Pecadores
- Hamnet
- The Smashing Machine
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
En Mejor Largometraje de Animación compiten:
- Arco
- Elio
- Las Guerreras Kpop
- La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
- Zootopia 2
Las nominadas a Mejor Película Internacional son:
- Brasil – El agente secreto
- Francia – Fue solo un accidente
- Noruega – Valor sentimental
- España – Sirāt
- Túnez – La voz de Hind Rajab
En Mejor Largometraje Documental:
- La solución de Alabama
- Ven a verme en la buena luz
- Cortando a través de rocas
- El vecino perfecto
- El señor Don Nadie contra Putin
Para Mejor Cortometraje Documental:
- Todas las habitaciones vacías
- Armado solo con una cámara: La vida y la muerte de Brent Renaud
- No más niños: Se fueron y se han ido
- El diablo está ocupado
- Perfectamente una extrañeza
En Mejor Cortometraje de Acción Real:
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen: Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Las nominadas a Mejor Cortometraje de Animación son:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Bears
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Finalmente, en la nueva categoría de Mejor Casting:
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores