Oscar 2026: Ganadores y presentaciones | En vivo

Descubre qué premios encenderán el escenario de los Oscar 2026 y no te pierdas ningún detalle de esta edición histórica. Sigue la cobertura completa aquí.

La 98ª edición de los Premios Oscar ya llegó y se realizará próximamente en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, sede del evento desde 2002. Reconocidos a nivel mundial, los Oscar, premian desde 1929 los logros y avances más destacados de la industria cinematográfica.

Este año, dos canciones ya confirmadas prometen brillar en el escenario: "Golden" de Las guerreras Kpop, interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, y "I Lied to You" de Pecadores, interpretada por Miles Caton. La primera dominó el Billboard Hot 100 durante ocho semanas y ganó Mejor Canción Original en los Globos de Oro y Critics Choice Awards. La segunda forma parte de la película de Ryan Coogler que estableció un récord histórico con 16 nominaciones al Oscar.

La presencia mexicana también se hace sentir en esta edición: Guillermo del Toro lidera con Frankenstein, que obtuvo nueve nominaciones. Además, Cruz Contreras destacó en efectos especiales de Las Guerreras KPop, nominada a Mejor Animación y Canción Original, e Ivel Hernández contribuyó al desarrollo visual de Avatar: Fire and Ash, nominada a Mejores Efectos Visuales.

No te pierdas los detalles de la ceremonia, los artistas invitados y todas las sorpresas que traerán los Oscar 2026; te dejamos nuestra detallada cobertura y mantente al tanto de cada momento en vivo.

Lista completa de los ganadores del Oscar 2026

Mejor Película es para...

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de tren

En la categoría de Mejor Dirección, los cineastas nominados son:

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supremo

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Joachim Trier – Valor sentimental

Ryan Coogler – Pecadores

Para Mejor Actor en papel principal, compiten:

Timothée Chalamet – Marty Supremo

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Luna azul

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El agente secreto

Las nominadas a Mejor Actriz son:

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – Si tuviera piernas te patearía

Kate Hudson – Canción cantada en azul

Renate Reinsve – Valor sentimental

Emma Stone – Bugonia

En Mejor Actor de Reparto, los nominados son:

Benicio Del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Pecadores

Sean Penn – Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård – Valor sentimental

La categoría de Mejor Actriz de Reparto incluye a:

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Amy Madigan – Weapons

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Wunmi Mosaku – Pecadores

Elle Fanning – Valor sentimental

Los nominados a Mejor Guión Original son:

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

En Mejor Guión Adaptado compiten:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de tren

Para Mejor Banda Sonora / Partitura Original, las nominadas son:

Bugonia – Jerskin Fendrix

– Jerskin Fendrix Frankenstein – Alexandre Desplat

– Alexandre Desplat Hamnet – Max Richter

– Max Richter Una batalla tras otra – Jonny Greenwood

– Jonny Greenwood Pecadores – Ludwig Göransson

Las canciones nominadas a Mejor Canción Original son:

“Querido yo” – Implacable

“Dorado” – Las Guerreras Kpop

“Te mentí” – Pecadores

“Dulces sueños de alegría” – ¡Viva Verdi!

“Sueños de tren” – Sueños de tren

Las películas nominadas a Mejor Fotografía son:

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de tren

En Mejor Edición compiten:

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Para Mejor Diseño de Vestuario:

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

En Mejor Diseño de Producción:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Las nominadas a Mejor Sonido son:

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirāt

En Mejores Efectos Visuales:

Avatar: Fuego y ceniza

F1

Jurassic World Rebirth

El autobús perdido

Pecadores

Las películas nominadas a Mejor Maquillaje y Peinado son:

Frankenstein

Pecadores

Hamnet

The Smashing Machine

Kokuho

The Ugly Stepsister

En Mejor Largometraje de Animación compiten:

Arco

Elio

Las Guerreras Kpop

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Zootopia 2

Las nominadas a Mejor Película Internacional son:

Brasil – El agente secreto

– El agente secreto Francia – Fue solo un accidente

– Fue solo un accidente Noruega – Valor sentimental

– Valor sentimental España – Sirāt

– Sirāt Túnez – La voz de Hind Rajab

En Mejor Largometraje Documental:

La solución de Alabama

Ven a verme en la buena luz

Cortando a través de rocas

El vecino perfecto

El señor Don Nadie contra Putin

Para Mejor Cortometraje Documental:

Todas las habitaciones vacías

Armado solo con una cámara: La vida y la muerte de Brent Renaud

No más niños: Se fueron y se han ido

El diablo está ocupado

Perfectamente una extrañeza

En Mejor Cortometraje de Acción Real:

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen: Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Las nominadas a Mejor Cortometraje de Animación son:

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Bears

Retirement Plan

The Three Sisters

Finalmente, en la nueva categoría de Mejor Casting: