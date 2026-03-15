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Oscar 2026: Ganadores y presentaciones | En vivo

Por: Ángeles Núñez

15 Marzo 2026, 16:30

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Descubre qué premios encenderán el escenario de los Oscar 2026 y no te pierdas ningún detalle de esta edición histórica. Sigue la cobertura completa aquí.

La 98ª edición de los Premios Oscar ya llegó y se realizará próximamente en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, sede del evento desde 2002. Reconocidos a nivel mundial, los Oscar, premian desde 1929 los logros y avances más destacados de la industria cinematográfica.

Este año, dos canciones ya confirmadas prometen brillar en el escenario: "Golden" de Las guerreras Kpop, interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, y "I Lied to You" de Pecadores, interpretada por Miles Caton. La primera dominó el Billboard Hot 100 durante ocho semanas y ganó Mejor Canción Original en los Globos de Oro y Critics Choice Awards. La segunda forma parte de la película de Ryan Coogler que estableció un récord histórico con 16 nominaciones al Oscar.

La presencia mexicana también se hace sentir en esta edición: Guillermo del Toro lidera con Frankenstein, que obtuvo nueve nominaciones. Además, Cruz Contreras destacó en efectos especiales de Las Guerreras KPop, nominada a Mejor Animación y Canción Original, e Ivel Hernández contribuyó al desarrollo visual de Avatar: Fire and Ash, nominada a Mejores Efectos Visuales.

No te pierdas los detalles de la ceremonia, los artistas invitados y todas las sorpresas que traerán los Oscar 2026; te dejamos nuestra detallada cobertura y mantente al tanto de cada momento en vivo.

Lista completa de los ganadores del Oscar 2026

Mejor Película es para...

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de tren

 

En la categoría de Mejor Dirección, los cineastas nominados son:

  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Joachim Trier – Valor sentimental
  • Ryan Coogler – Pecadores

 

Para Mejor Actor en papel principal, compiten:

  • Timothée Chalamet – Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke – Luna azul
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Wagner Moura – El agente secreto

 

Las nominadas a Mejor Actriz son:

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – Si tuviera piernas te patearía
  • Kate Hudson – Canción cantada en azul
  • Renate Reinsve – Valor sentimental
  • Emma Stone – Bugonia

 

En Mejor Actor de Reparto, los nominados son:

  • Benicio Del Toro – Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Pecadores
  • Sean Penn – Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård – Valor sentimental

 

La categoría de Mejor Actriz de Reparto incluye a:

  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra
  • Amy Madigan – Weapons
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
  • Wunmi Mosaku – Pecadores
  • Elle Fanning – Valor sentimental

Los nominados a Mejor Guión Original son:

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

 

En Mejor Guión Adaptado compiten:

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de tren

 

Para Mejor Banda Sonora / Partitura Original, las nominadas son:

  • Bugonia – Jerskin Fendrix
  • Frankenstein – Alexandre Desplat
  • Hamnet – Max Richter
  • Una batalla tras otra – Jonny Greenwood
  • Pecadores – Ludwig Göransson

 

Las canciones nominadas a Mejor Canción Original son:

  • “Querido yo” – Implacable
  • “Dorado” –  Las Guerreras Kpop 
  • “Te mentí” – Pecadores
  • “Dulces sueños de alegría” – ¡Viva Verdi!
  • “Sueños de tren” – Sueños de tren

 

Las películas nominadas a Mejor Fotografía son:

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de tren

 

En Mejor Edición compiten:

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

 

Para Mejor Diseño de Vestuario:

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

 

En Mejor Diseño de Producción:

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

 

Las nominadas a Mejor Sonido son:

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirāt

 

En Mejores Efectos Visuales:

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • El autobús perdido
  • Pecadores

 

Las películas nominadas a Mejor Maquillaje y Peinado son:

  • Frankenstein
  • Pecadores
  • Hamnet
  • The Smashing Machine
  • Kokuho
  • The Ugly Stepsister

En Mejor Largometraje de Animación compiten:

  • Arco
  • Elio
  • Las Guerreras Kpop
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Zootopia 2

 

Las nominadas a Mejor Película Internacional son:

  • Brasil – El agente secreto
  • Francia – Fue solo un accidente
  • Noruega – Valor sentimental
  • España – Sirāt
  • Túnez – La voz de Hind Rajab

 

En Mejor Largometraje Documental:

  • La solución de Alabama
  • Ven a verme en la buena luz
  • Cortando a través de rocas
  • El vecino perfecto
  • El señor Don Nadie contra Putin

 

Para Mejor Cortometraje Documental:

  • Todas las habitaciones vacías
  • Armado solo con una cámara: La vida y la muerte de Brent Renaud
  • No más niños: Se fueron y se han ido
  • El diablo está ocupado
  • Perfectamente una extrañeza

 

En Mejor Cortometraje de Acción Real:

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen: Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

 

Las nominadas a Mejor Cortometraje de Animación son:

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Bears
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

 

Finalmente, en la nueva categoría de Mejor Casting:

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

 

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