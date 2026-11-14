¡Orgullo regio! The Warning gana Latin Grammy 2026 con 'Ego'

The Warning gana el Latin Grammy 2026 a Mejor Canción de Rock por “Ego” y lleva el talento regiomontano a la escena musical internacional.

¡Monterrey está de fiesta! La agrupación regiomontana The Warning conquistó los Latin Grammy 2026 al llevarse el galardón a Mejor Canción de Rock por su tema “Ego”, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la noche y poniendo nuevamente el nombre de Nuevo León en el mapa internacional de la música.

Las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal lograron este reconocimiento gracias a una composición que forma parte de su más reciente producción discográfica, “Everything’s Falling”. La canción destacó entre los nominados de su categoría, donde también competían figuras como Fito Páez, Draco Rosa y Dillom.

El triunfo representa un momento histórico para la agrupación, que suma este reconocimiento a una trayectoria marcada por presentaciones en escenarios internacionales y una creciente presencia dentro de la escena del rock mundial.

Debido a que las integrantes no pudieron recoger personalmente el premio, sus colaboradores Anton Curtis Delost y Niko Rubio subieron al escenario para recibir el gramófono dorado y compartir el mensaje de agradecimiento que las músicas habían preparado.

En su dedicatoria, las integrantes expresaron el orgullo de representar a México dentro de la música latina y enviaron un mensaje especial a las mujeres de su país, destacando la importancia de seguir abriendo camino dentro de la industria musical.

Con este triunfo, The Warning demuestra que el talento regiomontano continúa cruzando fronteras y conquistando escenarios internacionales. ¡Un Latin Grammy que sabe a orgullo mexicano y que confirma el gran momento que vive el rock hecho en Nuevo León!