¡Orgullo mexicano! Nidia Santiago vuelve a los Óscar con 'Amélie'

La productora mexicana regresará a la carrera por la estatuilla con la cinta animada, cual está nominada a mejor largometraje animado

La productora mexicana Nidia Santiago volverá a competir en los Premios de la Academia con la cinta animada “Amélie y los secretos de la lluvia”, nominada a Mejor Largometraje Animado.

Desde su título original en francés, “Amélie et la métaphysique des tubes”, el filme dirigido por Liane-Cho Han Jin Kuang y Maïlys Vallade deja claro que no se trata de una historia ligera.

“Son buenas lágrimas”, afirmó Santiago sobre la película, actualmente en cartelera en cines mexicanos.

La producción francesa —estrenada en el Festival de Cine de Cannes— narra la vida de Amélie entre los 0 y 3 años, una niña de padres belgas nacida en Japón.

La cinta está basada en la novela “Métaphysique des tubes” de la escritora Amélie Nothomb.

La película apuesta por una animación 2D con apariencia de acuarela para abordar temas complejos como identidad, pérdida y vínculos familiares, sin dejar de ser accesible para el público infantil.

Ambientada en el Japón de la posguerra, sigue a la hija menor de un diplomático belga que vive aislada hasta que conoce a Nishio-san, la joven japonesa que la cuida y con quien desarrolla un vínculo entrañable.

La llegada de Ikki Films al proyecto

Santiago fundó Ikki Films en 2011 y ha participado en producciones reconocidas como Negative Space y Chulyen, histoire de corbeau. En el caso de “Amélie”, su incorporación surgió por invitación directa de los directores.

“El mundo de la animación es muy pequeñito… todo el mundo se conoce”, explicó la productora desde Francia, donde reside, al destacar el enfoque de autor que caracteriza a su estudio.

Siete años de desarrollo

La realización del filme tomó siete años de desarrollo. Los primeros meses se dedicaron a estudiar la obra de Nothomb y seleccionar el material a adaptar, mientras que la escritura del guion se extendió por dos años.

Con un presupuesto de $11,3 millones de dólares, la producción se llevó a cabo entre marzo de 2023 y diciembre de 2024. La película obtuvo el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

El equipo apostó por una técnica poco común en largometrajes: animación 2D procesada por computadora con el software Animate, apoyada por artistas con formación en pintura.

Más allá de su propuesta visual, la cinta explora la huella que dejan las experiencias tempranas en la vida de los niños.

“Queríamos marcar que cualquier experiencia a esta edad los marca para toda la vida”, señaló Santiago, quien confirmó que se prepara para asistir a la ceremonia del Oscar en Los Ángeles.