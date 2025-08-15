Ordenan a exesposa de Yankee entregar dispositivos electrónicos

Una jueza ordenó a la exesposa de Daddy Yankee, Mireddys González, que entregue dispositivos electrónicos con con documentación que fueron borrados

La jueza Silvia Carreño del Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan, ordenó este jueves a la exesposa del artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee, Mireddys González, que entregue dispositivos electrónicos con correos y archivos que originalmente fueron borrados de la corporación El Cartel Records.

Carreño en la vista inicial de este nuevo caso, que se enmarca en la disputa judicial que comenzó a finales de 2024, explicó que se hará una extracción de la información almacenada en los equipos para que los abogados puedan obtener la documentación de la corporación.

El artista demandó a su exesposa y a su excuñada, Ayeisha González, por presunta destrucción de archivos de sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

Mireddys González admitió ante la corte que eliminó correos de su cuenta corporativa entre 2020 y 2024 y que utilizaba una tableta, un teléfono y un computador para realizar trámites de El Cartel Records.

Asimismo, Ayeisha González declaró que gestionaba desde un computador portátil una cuenta de correo personal para tratar temas de la mencionada corporación.

"Desde ahora hasta que se les devuelvan, cualquier manipulación que ellas hagan de los aparatos, específicamente para borrar información, será desacato al tribunal", advirtió la magistrada.

Daddy Yankee acompañado de su representante legal en esta vista, Víctor Acevedo Hernández, dijo al llegar al Tribunal: "Que en la paz de Dios termine. Vamos pa' encima".

Los abogados de Daddy Yankee alegaron que las hermanas González violaron la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas al acceder y destruir datos corporativos sin su autorización.

Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, pide doce millones de dólares, alegando que ambas accedieron sin autorización y eliminaron archivos esenciales relacionados con la carrera del artista, incluyendo información de su gira ‘La Última Vuelta’ y la venta de su catálogo musical.

La disputa por las corporaciones comenzó después de que en diciembre de 2024 las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de cien millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

La separación de la pareja se confirmó en esas fechas y el divorcio se hizo oficial el pasado 19 de febrero, tras casi treinta años de matrimonio y dos hijos en común.