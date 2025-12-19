¿Orden de Ángela? Christian Nodal habría despedido a violinista

Aunque el equipo del artista ha intentado frenar las especulaciones, una serie de hechos recientes han mantenido el tema activo en redes sociales.

En medio de una gira internacional y con la atención mediática constante sobre su vida personal, Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. En esta ocasión, los señalamientos no se relacionan directamente con su música, sino con una serie de rumores sobre una presunta relación extramarital con una integrante de su equipo.

La situación involucra a Esmeralda Camacho, violinista que forma parte de la banda que acompaña al cantante sonorense en su Pa’l Cora Tour. Aunque el equipo del artista ha intentado frenar las especulaciones, una serie de hechos recientes han mantenido el tema activo en redes sociales.

Miradas y actitudes de Nodal y Esmeralda Camacho enfrente de Ángela Aguilar en pleno escenario

El origen de la polémica se remonta a diversos videos difundidos en TikTok, donde usuarios interpretaron ciertas interacciones entre Nodal y la instrumentista como algo más que profesional. Uno de los clips más compartidos muestra al cantante acercándose a Camacho para darle de beber tequila directamente de una botella.

@famososunivision 👀🔥 ¿La mirada que lo dijo todo? La reacción de la violinista de Nodal tras su beso con Ángela Aguilar está dando mucho de qué hablar… ¿tú qué opinas? #Nodal #AngelaAguilar #RegionalMexicano #Famosos #Espectáculos #Trending #Fyp #Farándula #Fypシ #Tendencias #ParaTi #Viral #fypシ゚viral ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

Otros fragmentos captados durante conciertos exhiben miradas, gestos y sonrisas que usuarios consideraron significativos, especialmente cuando Ángela Aguilar, esposa de Nodal, se encontraba presente en el escenario o entre el público.

Versiones sobre un supuesto despido de Esmeralda Camacho

Como suele ocurrir con todo lo relacionado con el matrimonio más mediático del regional mexicano, las especulaciones escalaron rápidamente. Canales de YouTube y páginas de espectáculos comenzaron a hablar de un presunto triángulo amoroso y del posible despido de la violinista.

Según una reconocida periodista de espectáculos, fuentes cercanas al cantante le indicaron que Camacho habría sido separada del equipo por supuesta solicitud de Ángela Aguilar, tras gestos que no habrían sido bien recibidos.

Staff de Christian Nodal niega despido: Flor Rubio

Ante la creciente ola de rumores, la conductora Flor Rubio, conductora de Venga la Alegría, buscó una postura directa del entorno del artista. Según relató, el staff de Christian Nodal negó categóricamente cualquier despido o conflicto interno relacionado con Esmeralda Camacho.

“La información que está circulando es completamente falsa. Esmeralda continúa formando parte de nuestro equipo”, fue la respuesta que Rubio compartió en sus plataformas digitales, con base en la versión oficial.

Problemas de visa explican la ausencia en la gira

De acuerdo con el equipo del cantante, la ausencia de la violinista en algunas fechas recientes se debe a problemas administrativos. Camacho y otros músicos no lograron renovar a tiempo sus visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos.

Esto impidió que el equipo completo participara en las últimas presentaciones del Pa’l Cora Tour, descartando cualquier sanción laboral o decisión personal relacionada con los rumores.

Nodal deja de seguir a la violinista en Instagram

Pese a la postura oficial, el propio Christian Nodal avivó la conversación al dejar de seguir a Esmeralda Camacho en Instagram.

Mientras Camacho mantiene en su biografía que forma parte del grupo del cantante y continúa siguiéndolo, Nodal no hace lo mismo, lo que alimentó nuevas interpretaciones.

Hasta ahora, Esmeralda Camacho ha optado por no emitir declaraciones. Sin embargo, una publicación reciente donde interpreta “Mi mayor anhelo”, tema incluido en el repertorio del tour de Nodal, fue vista por usuarios como una posible indirecta, reactivando el interés en la polémica.