Omar Chaparro sigue recuperándose de su lesión en la rodilla

El ahora cantante mencionó que tuvo una lesión en la filmación de la película “Venganza” junto a Alex Speitzer, aunque ya tiene mejoría clara

Omar Chaparro estuvo en Monterrey para promocionar su nuevo disco titulado “Inesperado”, donde tiene colaboraciones con “La Sonora Santanera”.

El ahora cantante mencionó que tuvo una lesión en la filmación de la película “Venganza” junto a Alex Speitzer, pero dijo que sigue mejor de su rodilla, sin embargo, aún tiene estragos.

“Pues fíjate que sí, me lesioné la rodilla en la película de Venganza y, a pesar de que esto fue hace más de un año que rodamos, pues no me pude atender porque tuve otras dos películas, La Celda de los Milagros, y luego hice otra película que se llamó Sierra Madre. Fui al doctor, me dijo: ‘Te tengo que operar', pero luego vino la hora del teatro Spamalot, que nos presentamos aquí en Monterrey, y pues no podía operarme. Entonces, ya cuando finalmente pude atenderme, fui con el doctor y me dijo: ‘Bueno, ahora no solamente tienes roto el menisco, sino que también los ligamentos'. Entonces, sí fue una operación ya muy necesaria y apenas me operé hace cuatro meses, pero ya estoy, pues todavía no estoy al 100” comentó Omar Chaparro.

El actor, comediante y cantante es una de las figuras más versátiles del entretenimiento en México, con una sólida trayectoria en cine, televisión y música.

Ha protagonizado exitosas películas como No manches Frida, No manches Frida 2 y Compadres, además de participar en producciones como ¿Y cómo es él? y prestar su voz en doblajes de cintas animadas, lo que le ha permitido consolidar su presencia tanto a nivel nacional como internacional.

Actualmente, Chaparro se mantiene activo en la industria cinematográfica con nuevos proyectos en desarrollo y participación en plataformas digitales, mientras que en la música continúa lanzando temas y colaboraciones dentro del género pop y regional, con canciones como Las locuras mías y otros sencillos con los que sigue conectando con su público.

Su constancia y carisma lo mantienen vigente y cercano a nuevas audiencias.