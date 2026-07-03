Olivia Wilde dice que casi muere en rodaje de Cowboys & Aliens

Olivia Wilde contó que estuvo a punto de morir durante el rodaje de "Cowboys & Aliens" y aseguró que Walton Goggins evitó una tragedia

La actriz Olivia Wilde recordó un accidente ocurrido durante la filmación de "Cowboys & Aliens" (2011), donde aseguró que estuvo a punto de morir tras caer de un caballo en medio de una escena de acción.

La intérprete compartió el episodio durante una entrevista en el pódcast "Armchair Expert", en la que afirmó que el actor Walton Goggins intervino de forma decisiva para evitar que el incidente terminara en tragedia.

Una escena de acción terminó en un accidente

Wilde explicó que el percance ocurrió mientras grababa una secuencia junto a Daniel Craig y Harrison Ford, protagonistas de la película dirigida por Jon Favreau.

La escena requería que los actores cabalgaran a gran velocidad por el desierto al frente de un grupo de alrededor de 40 caballos.

"Walton Goggins me salvó la vida en esa película. En serio. Tuve un accidente de caballo muy grave y él me salvó".

Según relató, durante una de las tomas su caballo tuvo que saltar una zanja, pero el movimiento la hizo perder el equilibrio y terminó cayendo al suelo.

La actriz explicó que se golpeó la cabeza y la espalda y quedó tendida detrás de un terraplén, una posición que impedía que los caballos que venían detrás pudieran verla debido al relieve del terreno y al polvo levantado durante la escena.

"Pensé que todo terminaría muy rápido"

Mientras permanecía en el suelo, Wilde recordó haber escuchado cómo el resto de los caballos se aproximaban a toda velocidad.

"Recuerdo que tenía la oreja pegada al suelo y podía oírlo; sonaba como un trueno, como si vinieran hacia mí".

La actriz confesó que, por un momento, creyó que sería arrollada por la estampida.

La rápida reacción de Walton Goggins

De acuerdo con Wilde, Walton Goggins presenció la caída desde una posición ubicada detrás de ella y reaccionó en cuestión de segundos.

El actor giró su caballo de manera estratégica para colocarlo frente a la actriz caída y bloquear el paso del resto de los animales, utilizando su experiencia como jinete para controlar la situación.

"Le debo la vida. Es increíble. Es un verdadero héroe".

Wilde señaló que varias personas presentes pensaron que Goggins había perdido el control de su caballo, cuando en realidad estaba intentando protegerla del grupo de animales que avanzaba detrás.

Una producción de gran presupuesto

"Cowboys & Aliens" llegó a los cines en julio de 2011 bajo la dirección de Jon Favreau y está basada en la novela gráfica del mismo nombre.

La película combina elementos del western con la ciencia ficción y cuenta con un elenco integrado por Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Walton Goggins, Sam Rockwell y Paul Dano.

La producción fue uno de los proyectos más ambiciosos de ese año dentro del género de acción y ciencia ficción, con un presupuesto cercano a los 160 millones de dólares y una recaudación mundial aproximada de 175 millones de dólares.