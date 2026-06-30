Olivia Wilde convierte 'La invitación' entre vecinos en caos

La película convierte una simple cena en una exploración sobre lo que se dice, lo que se oculta y lo que inevitablemente termina saliendo a la luz.

Hay relaciones que no se rompen de golpe, sino en pequeños silencios, en miradas que duran un segundo de más, en cenas que parecen normales hasta que dejan de serlo. En ese terreno incómodo y reconocible se instala La Invitación (The Invite), la nueva película dirigida por Olivia Wilde, que vuelve a la pantalla grande tras consolidar su faceta como realizadora con Booksmart y sorprender con No te preocupes, cariño.

Wilde regresa con una propuesta que combina irreverencia, inteligencia y un humor afilado para observar las contradicciones de las relaciones modernas. Una historia que, bajo la apariencia de una simple reunión vecinal, va desarmando con sutileza las certezas de la vida en pareja.

Una cena que empieza como rutina y termina en descontrol

La trama sigue a Joe y Angela, una pareja que atraviesa un momento crítico, con su relación al borde del colapso. Esa noche podría marcar el punto definitivo de quiebre, aunque nada de eso parece claro cuando los excéntricos vecinos llegan a cenar y la normalidad se instala, al menos en apariencia.

Lo que inicia como una convivencia cotidiana pronto se transforma en una espiral de incomodidad. Todo lo que puede salir mal encuentra la manera de hacerlo, y la casa se convierte en un escenario donde cada palabra parece esconder algo más de lo que dice.

La noche avanza entre tensiones que se acumulan sin estallar del todo, mientras la conversación se vuelve un campo minado de silencios, dobles sentidos y verdades a medias.

Entre el humor incómodo y las verdades que nadie quiere decir

La reunión se convierte en una secuencia de confesiones inesperadas, malentendidos y revelaciones que alteran el equilibrio frágil de los personajes. La Invitación encuentra su pulso en esos momentos en los que la convivencia deja de ser amable para volverse incómodamente honesta.

Adaptada por Rashida Jones y Will McCormack a partir de la exitosa película española Sentimental, la cinta encuentra en Olivia Wilde una mirada fresca y sofisticada que transforma una cena entre vecinos en una radiografía irónica de la vida en pareja.

Olivia Wilde y una mirada más afilada sobre las relaciones modernas

Con diálogos precisos, situaciones que oscilan entre lo incómodo y lo hilarante, y actuaciones diseñadas para sostener la tensión emocional del relato, la película consolida la evolución de Wilde como directora. Su estilo apuesta por observar lo cotidiano hasta revelar sus fisuras más profundas.

La Invitación se prepara para su estreno en salas de cine de todo el país el próximo 08 de julio.

Entre risas incómodas, verdades que se escapan sin querer y una noche que se desordena con precisión quirúrgica, la película convierte una simple cena en una exploración sobre lo que se dice, lo que se oculta y lo que inevitablemente termina saliendo a la luz.