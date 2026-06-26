Olivia Wilde aborda la mediana edad con humor en 'The Invite'

Una película que invita, entre carcajadas, a reflexionar sobre el amor, el deseo y la búsqueda de nuevas formas de conexión.

Olivia Wilde, Penélope Cruz, Seth Rogen y Edward Norton exploran las crisis de la mediana edad y el desgaste de las relaciones de largo plazo en 'The Invite', una película que invita, entre carcajadas, a reflexionar sobre el amor, el deseo y la búsqueda de nuevas formas de conexión.

"Me enamoré de este guion cuando lo leí, no podía parar de reír las dos o tres horas que estuve leyendo, me fascinó y me parece muy difícil encontrar material así: una comedia tan inteligente con tantas capas", contó Cruz en una entrevista, durante su paso por la alfombra negra del estreno del filme en Los Ángeles.

La película, dirigida por Wilde, sigue a Joe (Rogen) y Angela (Wilde), un matrimonio que cada vez se soporta menos, cuando reciben una noche en su casa a sus vecinos Pina (Cruz) y Hawk (Norton), una apasionada y desinhibida pareja que no duda en mostrar, y dejar escuchar desde su apartamento, su intensa vida sexual.

Lo que parecía ser una inocente reunión de presentación, cambia de rumbo tras una provocadora y sensual propuesta de los vecinos que derivará en confesiones, incomodidades y varias tensiones que pondrán a prueba no solo su hospitalidad, sino todo lo que creían saber sobre su propio matrimonio.

En el caso de Cruz, el reto consistió en evitar caer en el lugar común al dar vida a la atrevida terapeuta, un papel que incluso la llevó a un cambio de look, pasando de su habitual castaño a rubio platinado.

Las casi dos horas que dura la película transcurren en un apartamento, por lo que el peso de la trama recae por completo en las interpretaciones, a veces divertidas, a veces intensas y devastadoras, de los actores, así como en el doble rol de Wilde, quien dirige a sus colegas, a quienes describe como "genios juguetones".

'The Invite', que llega a las salas de Estados Unidos este viernes tras su debut en el Festival de Cine de Sundance en enero, es la adaptación de Rashida Jones y Will McCormack de la comedia dramática 'Sentimental', del español Cesc Gay.