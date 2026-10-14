Olivia Rodrigo y Chappell Roan unen sus voces en colaboración

Olivia Rodrigo y Chappell Roan estarían por unir sus voces en una nueva versión de “expectations”, canción incluida en el tercer álbum de estudio de Rodrigo

Olivia Rodrigo y Chappell Roan estarían por unir sus voces en una nueva versión de “expectations”, canción incluida en el tercer álbum de estudio de Rodrigo.

El lanzamiento del remix está previsto para este jueves, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto.

La colaboración ha despertado interés entre los seguidores de ambas artistas, pues representaría la primera participación oficial de Chappell Roan como artista invitada principal en una canción de Olivia Rodrigo, luego de coincidir anteriormente en trabajos musicales y giras.

Una publicación de Olivia Rodrigo desató las especulaciones

El 12 de octubre de 2026, Rodrigo compartió una historia de Instagram de pocos segundos en la que aparecía un programa de producción musical.

En el audio se escucha una voz que los seguidores identificaron como la de Chappell Roan, diciendo una frase sobre los remixes de Olivia.

La publicación impulsó las teorías sobre una nueva versión de “expectations”. A esto se sumaron referencias que circularon en tiendas musicales sobre una posible edición física del tema con la participación de Roan.

EL POP ESTÁ MAS VIVO QUE NUNCA!!!!!! https://t.co/F6gjhAooCt — Chappell Argentina | Fan Account (@chappellarg) October 12, 2026 Sin embargo, los detalles sobre el lanzamiento deben distinguirse de las especulaciones de los fans y de los reportes de medios, mientras se espera una confirmación oficial de todos los pormenores del proyecto. Una relación musical que viene de años atrás Las cantantes comparten una conexión profesional que se remonta a sus primeros años de carrera. Chappell Roan participó como telonera en las giras Sour y Guts de Olivia Rodrigo, y ambas han mostrado apoyo mutuo en varias canciones de Olivia (como “Lacy”, “Obsessed”, “Bad Idea Right?” y “Can’t Catch Me Now”), además de otras colaboraciones menores de coros o composición. También comparten una relación con el productor Dan Nigro, quien ha trabajado con las dos artistas. En 2026, además, coincidieron en Daisy Chain Fields, el festival organizado por Rodrigo. ¿De qué trata “expectations”? “expectations” forma parte del álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, publicado el 12 de junio de 2026 por Geffen. La canción fue escrita por Rodrigo junto a Amy Allen y Dan Nigro, quien también participó en su producción junto a Mike Wise. El tema aborda el crecimiento personal después de una ruptura y la decisión de establecer mayores expectativas en las relaciones amorosas. Con un tono irónico y desenfadado, la cantante reflexiona sobre experiencias pasadas y deja claro que ya no está dispuesta a conformarse con menos de lo que considera merecer. La letra combina afirmaciones de seguridad personal con humor y dudas propias de la vida sentimental. Entre sintetizadores de inspiración ochentera y una mezcla de pop electrónico, la canción funciona como un momento más ligero dentro del recorrido emocional del álbum.