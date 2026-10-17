Olivia Rodrigo y Chappell Roan estrenan remix de Expectations

Las cantantes estrenaron una nueva versión de Expectations con un videoclip inspirado en concursos televisivos retro, con David Byrne y Dan Nigro

Olivia Rodrigo y Chappell Roan unieron sus estilos en el remix de Expectations, acompañado por un videoclip que recrea la estética de los concursos televisivos de décadas pasadas. La producción incluye al músico David Byrne como conductor de uno de los programas ficticios y una aparición especial del productor Dan Nigro.

Dirigido por Bardia Zeinali, el video presenta escenarios inspirados en formatos como Family Feud y Hollywood Squares. En esta primera colaboración de ambas artistas en una producción de este tipo, Rodrigo y Roan participan en distintas competencias frente a las cámaras.

David Byrne interpreta a un conductor de televisión

En uno de los segmentos, Byrne da vida a Johnny Johnson, presentador del concurso ficticio Big Expectations. Durante el programa, el conductor pregunta a tres versiones de Rodrigo, cada una con un vestuario diferente, cómo llegaron hasta ese lugar.

La historia después cambia de escenario para presentar una nueva estrofa interpretada por Roan. La cantante aparece en el set de Sister Squabble, donde se enfrenta a Rodrigo en una competencia inspirada en Family Feud.

En su parte de la canción, Roan describe una cita que no salió como esperaba y alude a las señales contradictorias de una persona que promete volver a llamar, pero desaparece durante semanas.

Dan Nigro aparece con un teléfono de los años 90

El productor Dan Nigro también forma parte del videoclip. Su aparición ocurre al final, cuando sostiene un teléfono móvil de gran tamaño, característico de la estética de los años noventa.

La participación tiene un vínculo directo con la música: Nigro produjo Expectations y ha trabajado en los álbumes de ambas intérpretes. El tema forma parte del álbum de Rodrigo titulado You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

Chappell Roan destaca la colaboración con Rodrigo

Durante una conversación con Zane Lowe para Apple Music, realizada el jueves por la tarde, Roan y Rodrigo hablaron sobre la decisión de trabajar juntas en el remix.

Roan explicó que esta era su primera colaboración de este tipo y expresó su admiración por la manera en que Rodrigo incorpora ideas complejas en sus canciones pop. Para la intérprete, el tema refleja una generación de compositores que presta especial atención a sus letras.

Rodrigo, por su parte, contó que fue ella quien invitó a Byrne a participar en el video. Aunque reconoció que le daba cierta vergüenza pedirle el favor, aseguró que el músico aceptó con entusiasmo y permaneció durante toda la jornada de grabación.

La cantante recordó que Byrne desarrolló por cuenta propia la personalidad de Johnny Johnson y que hubo numerosas tomas descartadas en las que improvisaba y proponía ideas. Por ello, destacó su capacidad artística y su disposición para interpretar el personaje.

La relación entre Rodrigo y Roan se remonta a varios años atrás. Además de compartir a Nigro como productor, Roan acompañó a Rodrigo durante sus giras Sour y Guts.

Más recientemente, a finales de agosto, Roan participó en Daisy Chain Fields, el festival organizado por Rodrigo con un cartel integrado exclusivamente por mujeres. Entre las artistas que también formaron parte de la programación estuvieron Doechii, Rachel Chinouriri, Garbage y The Breeders.