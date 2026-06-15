Olivia Rodrigo sorprende en concierto de No Doubt en Las Vegas

Olivia Rodrigo subió al escenario con No Doubt en su último show en Las Vegas, protagonizando un emotivo momento junto a Gwen Stefani

El cierre de la residencia de No Doubt en The Sphere de Las Vegas estuvo marcado por un momento inesperado y emotivo, cuando la cantante Olivia Rodrigo apareció entre el público y terminó sobre el escenario junto a la banda.

El concierto se llevó a cabo el 13 de junio de 2026, como parte del último espectáculo de una serie de 18 presentaciones realizadas entre el 6 de mayo y esa fecha.

Durante el evento, Olivia Rodrigo asistió como espectadora, portando una gorra de la banda y un cartel con el mensaje: “Solo soy una chica que quiere el último abrazo en el último concierto de Sphere”.

No Doubt brings out Olivia Rodrigo during their Las Vegas concert. pic.twitter.com/ojSQfoOI6u — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) June 14, 2026

La frase llamó la atención de Gwen Stefani, quien durante la residencia acostumbraba invitar a fans al escenario para darles un abrazo. Al notar el cartel, la vocalista no dudó en pedirle que subiera: “Sube aquí ahora mismo y dame el último abrazo”.

Un momento emotivo sobre el escenario

Al acercarse, Gwen Stefani reconoció a la cantante y expresó su sorpresa ante el público, quien reaccionó con entusiasmo.

Olivia Rodrigo tomó el micrófono y, visiblemente emocionada, declaró: “No Doubt - ¡La mejor banda del mundo! ¡Los quiero mucho!!”.

Ambas artistas compartieron un abrazo cargado de emoción, en un instante que conectó a distintas generaciones de seguidores. Tras ello, Olivia descendió del escenario, mientras Stefani confirmaba al público la inesperada aparición.

El momento cobra especial significado al recordar la relación previa entre Olivia Rodrigo y la banda. La cantante ya había compartido escenario con No Doubt en el festival Coachella 2024, donde interpretaron la canción “Bathwater”.

Además, Rodrigo ha expresado en diversas ocasiones la influencia que la agrupación y Gwen Stefani han tenido en su carrera, incluso incluyendo versiones de “Just a Girl” en sus propios conciertos.

La aparición de Olivia Rodrigo se convirtió en uno de los momentos más memorables del cierre de la residencia, destacando por su espontaneidad y carga emocional.