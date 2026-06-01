Olivia Rodrigo rompe el silencio sobre rumores con Taylor Swift

La cantante aseguró que evita prestar atención a las especulaciones en redes sociales y negó alimentar rumores sobre una supuesta rivalidad con Taylor Swift

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo habló por primera vez de manera directa sobre los persistentes rumores que apuntan a una supuesta disputa con Taylor Swift, dejando claro que ha optado por mantenerse alejada de las teorías que circulan en internet sobre su vida personal y profesional.

Durante una entrevista concedida al programa Popcast, de The New York Times, la intérprete de 23 años explicó que no dedica tiempo a seguir las especulaciones que surgen en redes sociales, ya que considera que hacerlo sería perjudicial para su bienestar.

“No profundizo demasiado en eso. Es parte de esta industria. Si prestara atención a cada teoría sobre mi vida o mis relaciones, terminaría volviéndome loca”, comentó la artista.

Rodrigo reconoció que aprendió a tomar distancia de la conversación digital tras la enorme exposición mediática que generó el lanzamiento de su exitoso sencillo Driver’s License en 2021.

Según explicó, aquella experiencia la llevó a desarrollar una actitud más desapegada frente a los comentarios y rumores que suelen rodear a las figuras públicas.

“Tuve que desconectarme de todo eso para sentirme bien. Es una experiencia muy extraña”, afirmó.

Una relación que comenzó con admiración mutua

La relación entre ambas artistas comenzó de manera cordial y pública. Cuando Driver’s License alcanzó los primeros lugares de popularidad, Taylor Swift celebró el logro en redes sociales y expresó su orgullo por el éxito de la joven cantante.

Por su parte, Rodrigo ha señalado en múltiples ocasiones que la intérprete de Cruel Summer fue una de sus principales influencias musicales y una inspiración durante sus primeros años de carrera.

“Me siento afortunada de poder admirar a alguien como ella. Su apoyo y entusiasmo fueron algo surrealista para mí”, declaró en entrevistas anteriores.

La polémica por los créditos musicales

Las especulaciones sobre un posible distanciamiento comenzaron después de que Rodrigo incorporara de manera retroactiva a Taylor Swift, Jack Antonoff y St. Vincent como coautores de la canción Deja Vu, incluida en su álbum debut Sour.

La decisión se produjo luego de que la cantante reconociera que el puente de la canción había sido inspirado parcialmente por la energía y estructura de Cruel Summer, uno de los mayores éxitos de Swift.

A partir de entonces, seguidores de ambas artistas comenzaron a especular sobre una posible tensión entre las dos estrellas del pop.

Niega que sus canciones estén dirigidas a Swift

Con el lanzamiento de su segundo álbum, Guts, las teorías cobraron fuerza nuevamente. Algunos fanáticos interpretaron temas como Vampire y The Grudge como posibles referencias a Taylor Swift.

Sin embargo, Rodrigo rechazó esas versiones y reiteró que nunca ha revelado públicamente la identidad de las personas que inspiran sus composiciones.

“Me sorprendió que la gente pensara eso. No quiero encasillar mis canciones ni decir que hablan de una sola persona”, sostuvo en una entrevista previa.

Además, descartó cualquier conflicto con otras celebridades y aseguró que lleva una vida tranquila, enfocada en su círculo cercano y en su carrera artística.

Mientras las especulaciones continúan entre algunos seguidores, Olivia Rodrigo se prepara para una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, previsto para el próximo 12 de junio de 2026.

La cantante apuesta por concentrarse en su música y dejar atrás los rumores, reafirmando que su prioridad sigue siendo la creación artística y no las polémicas que se generan en internet.