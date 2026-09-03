Olivia Rodrigo revela el proceso creativo de ‘The Cure’

Olivia Rodrigo conversó con Cameron Crowe sobre el proceso creativo detrás de ‘The Cure’, canción de su álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

La cantante y estrella Olivia Rodrigo se reunió con el cineasta Cameron Crowe en el Grammy Museum de Los Ángeles para conversar sobre el proceso creativo detrás de “The Cure”, una de las canciones de su álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

El encuentro se realizó el 1 de septiembre de 2026, como adelanto de la exposición “Olivia Rodrigo: The Cure Unraveled”, que abre al público el 2 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 22 de febrero de 2027.

Olivia Rodrigo explica cómo nació “The Cure”

Durante la charla, Rodrigo explicó que la idea de “The Cure” nació de una emoción que había intentado expresar durante mucho tiempo sin encontrar la manera adecuada de hacerlo.

La cantante señaló que la composición se ha convertido para ella en una herramienta para comprender sus propios sentimientos. Según explicó, muchas veces no consigue identificar con claridad lo que piensa o siente hasta que logra transformarlo en una canción.

Rodrigo también recordó que el día en que escribió la primera versión del tema no tenía particularmente ganas de componer. Sin embargo, su disciplina creativa la llevó a sentarse con una guitarra y comenzar a tocar hasta encontrar unas cuerdas que le gustaban.

De ese ejercicio surgió la versión inicial de “The Cure”, una canción que posteriormente se convertiría en una de sus favoritas entre todas las que ha realizado.

Rodrigo describió “The Cure” como la “tesis” del álbum. La canción, escrita junto a Dan Nigro, aborda la idea de comprender que el amor no puede resolver por sí solo todos los problemas personales.

Para la artista, esta reflexión representa una evolución respecto a la manera en que entendía el amor cuando era más joven. El proceso de escribir el tema también significó un momento de catarsis y crecimiento personal.

Rodrigo ofrece una presentación acústica

Después de la conversación con Cameron Crowe, Olivia Rodrigo interpretó cinco canciones en formato acústico en el Grammy Museum de Los Ángeles.

Olivia Rodrigo performs “Drop Dead” at the Grammy Museum in LA pic.twitter.com/soHhlMuQDn — Variety (@Variety) September 2, 2026 El repertorio incluyó “The Cure”, “Drop Dead”, “Stupid Song”, “Maggots for Brains” y “Less”, con lo que la cantante llevó al escenario parte del material relacionado con su actual etapa musical. La exposición muestra el universo de “The Cure” La exposición “Olivia Rodrigo: The Cure Unraveled” pone el foco en los elementos utilizados para crear el videoclip de la canción, incluyendo sets, accesorios y piezas de arte elaboradas de manera artesanal. Entre los materiales empleados se encuentran elementos como cartón e hilo. El video presenta a Rodrigo caracterizada como una enfermera dentro de un hospital construido artesanalmente, mientras busca un antídoto para sus propias emociones. La cantante también habló sobre el proceso manual detrás de la producción audiovisual, cuyos elementos requirieron cientos de horas de trabajo artesanal e incluso, en algunos casos, cerca de mil horas de elaboración. La muestra estará abierta al público desde el 2 de septiembre de 2026 hasta el 22 de febrero de 2027 en el Grammy Museum de Los Ángeles.