Olivia Rodrigo recauda 10 mdd con Daisy Chain Fields

El festival Daisy Chain Fields de Olivia Rodrigo recaudó 10 millones de dólares para organizaciones que defienden los derechos de mujeres y niñas

La música se convirtió en una herramienta de apoyo para distintas causas sociales de la mano de Olivia Rodrigo. La cantante anunció que su festival Daisy Chain Fields logró recaudar 10 millones de dólares que serán destinados a organizaciones enfocadas en los derechos de las mujeres, atención médica y apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa celebrada el viernes 28 de agosto, un día antes de la primera edición del festival, programada para realizarse en Irvine, California.

Rodrigo confirmó que el dinero obtenido mediante la venta de entradas será distribuido entre 10 organizaciones sin fines de lucro. Entre las beneficiarias se encuentran Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos.

La lista también incluye a Baby2Baby, Black Mamas Matter Alliance, FreeFrom, Jhpiego, Johns Hopkins Center for Indigenous Health, National Domestic Workers Alliance, National Institute for Reproductive Health y National Women's Law Center.

La cantante calificó como un honor poder entregar los recursos directamente a estas organizaciones y expresó su entusiasmo por la celebración de la primera edición de Daisy Chain Fields.

Un festival con talento femenino

El evento fue concebido por Rodrigo como un encuentro musical con un cartel integrado exclusivamente por mujeres. La artista participó personalmente en la selección de las intérpretes que forman parte de la jornada.

Entre las artistas programadas se encuentran Chappell Roan, Doechii, Mitski, Garbage, The Breeders y Bikini Kill, además de las invitadas especiales Stevie Nicks, Karen O y Sarah McLachlan.

Originalmente, el grupo femenino KATSEYE también formaba parte del cartel, pero se retiró del festival después de que Megan, una de sus integrantes, sufriera una lesión en el tobillo. En su lugar se anunció la participación de Devon Again.

Rodrigo presentó Daisy Chain Fields por primera vez en junio y explicó entonces que llevaba varios años imaginando un festival de estas características.

La cantante planteó el proyecto como una celebración de la música y la comunidad, con el objetivo de canalizar los beneficios económicos hacia organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de mujeres y niñas.