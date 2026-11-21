La cantante estadounidense suma un nuevo éxito en las listas de Billboard con “Stupid Song”, sencillo de su tercer álbum de estudio

Olivia Rodrigo consiguió un nuevo logro en su carrera musical con “Stupid Song”, tema que llegó al primer lugar de la lista Pop Airplay de Billboard, que mide el desempeño de las canciones en las estaciones de radio pop de Estados Unidos.

El sencillo forma parte de su tercer álbum de estudio, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, y representa otro impulso para la cantante, quien continúa posicionando varias canciones de esta producción en los rankings musicales.

“Stupid Song” suma otro éxito para Olivia Rodrigo

La canción es el tercer sencillo del disco y fue escrita por Rodrigo junto con Dan Nigro, quien también estuvo a cargo de la producción. Su lanzamiento llegó acompañado de un video musical el 12 de junio de 2026.

Antes de alcanzar este nuevo resultado en la radio, “Stupid Song” ya había mostrado un buen desempeño en distintas listas. En el Billboard Hot 100 llegó hasta el tercer puesto, mientras que también consiguió posicionarse entre los primeros lugares de rankings internacionales.

Un nuevo impulso para su tercer álbum

El éxito de “Stupid Song” se suma al recorrido de otros temas de la misma producción, entre ellos “Drop Dead”, que también consiguió llegar al primer lugar de Pop Airplay meses atrás.

Con este resultado, Rodrigo mantiene la presencia de su más reciente álbum en las listas de popularidad y refuerza su trayectoria como una de las figuras destacadas del pop actual.