Olivia Rodrigo logra 20 millones de dólares para mujeres y niñas

Daisy Chain Fields, celebrado este fin de semana en California, fue todo un éxito de asistencia con 45,000 personas asistentes pese al sofocante calor.

La cantante Olivia Rodrigo recauda 10 millones de dólares con Daisy Chain Fields, un festival con un cartel enteramente femenino, y suma otros 10 millones de la Fundación Melinda French Gates para organizaciones benéficas de mujer e infancia.

Daisy Chain Fields, celebrado este fin de semana en California, fue todo un éxito de asistencia con 45,000 personas asistentes pese al sofocante calor.

Los fondos serán repartidos entre una serie de organizaciones dedicadas a promover el derecho al aborto y la infancia como son Baby2Baby, Black Mamas Matter Alliance, Center for Reproductive Rights, FreeForm, Jhpiego, Johns Hopkins Center for Indigenous Health, National Domestic Workers Alliance, National Institute for Reproductive Health, National Women’s Law Center y Planned Parenthood.

"Daisy Chain Fields trata sobre lo que puede suceder cuando nos unimos y utilizamos nuestro poder colectivo para apoyarnos mutuamente", dijo la cantante.

El cartel del festival contó con las actuaciones de la propia Rodrigo y otras artistas como Alanis Morissette, Bikini Kill, Chappell Roan, Doechii, Stevie Nicks, Garbage y Katseye, entre otras.