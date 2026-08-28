Olivia Rodrigo llegará al Museo de los Grammy con exposición

El Museo de los Grammy abrirá en Los Ángeles una exposición dedicada a Olivia Rodrigo y al universo visual de su videoclip The Cure

El Museo de los Grammy, en Los Ángeles, abrirá una exposición dedicada a Olivia Rodrigo que reunirá parte del universo visual creado para el videoclip de The Cure.

La muestra, titulada Olivia Rodrigo: The Cure Unraveled, comenzará el 2 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 22 de febrero de 2027. El recorrido incluirá utilería, obras de arte y elementos de los escenarios utilizados en la producción audiovisual.

Rodrigo inaugurará la exposición con una charla

Como parte de las actividades previas a la apertura, Olivia Rodrigo acudirá al museo el 1 de septiembre para participar en una conversación en el escenario con el cineasta Cameron Crowe. La jornada también incluirá una presentación en vivo de la cantante.

Entre las piezas que podrán observar los visitantes se encuentra el disfraz de enfermera que Rodrigo utilizó en The Cure, además de diversos elementos de utilería, como un corazón de fieltro y una sala de operaciones en miniatura.

La exposición también mostrará trabajos artesanales realizados para el empaque de su reciente álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

La muestra crecerá en otoño

El Museo de los Grammy tiene previsto ampliar posteriormente la exhibición con objetos correspondientes a etapas anteriores de la trayectoria de Rodrigo. Las nuevas piezas están contempladas para incorporarse a principios de otoño, aunque los detalles serán anunciados más adelante.

La cantante recordó que durante su infancia visitaba el Museo de los Grammy y consideró que participar en esta exposición representa una manera de cerrar un círculo.

La apertura de la exposición ocurrirá en una etapa de intensa actividad para la cantante. Rodrigo encabezará este sábado el festival Daisy Chain Fields, en Irvine, y posteriormente iniciará su Unraveled Tour, una gira de 86 conciertos que comenzará el 25 de septiembre en Hartford.

La exposición también llega después de la recepción favorable que ha tenido You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, álbum que figura entre los lanzamientos más aclamados del año y que podría recibir varias nominaciones en los Grammy de 2027.