Olivia Rodrigo llega a Fortnite con skins y música

La cantante Olivia Rodrigo debutó en Fortnite con nuevos atuendos, accesorios, canciones y una misión especial dentro del juego

La cantante Olivia Rodrigo se convirtió oficialmente en la más reciente artista en sumarse al universo de Fortnite con una colaboración especial que incorpora nuevos personajes, artículos cosméticos, música y contenido interactivo para los jugadores.

Epic Games lanzó este 25 de junio el tráiler oficial de la colaboración, confirmando la llegada de la intérprete al popular videojuego mediante un paquete de contenido inspirado en sus distintas etapas musicales.

Dos atuendos y artículos exclusivos

El paquete principal incluye dos atuendos inspirados en la imagen artística de Olivia Rodrigo. El diseño principal está basado en la estética de su etapa más reciente, identificada con el concepto "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love", con una apariencia de estilo retro y elementos punk en tonos brillantes.

Además, los jugadores podrán acceder a una segunda variante del personaje, así como versiones compatibles con el modo LEGO Fortnite.

La colaboración también incorpora dos accesorios para la espalda, entre ellos unas alas de mariposa, además de una guitarra temática, un micrófono especial y otros elementos cosméticos exclusivos.

Emotes y canciones dentro del juego

Como parte del contenido adicional, la artista llega acompañada de nuevos emotes inspirados en su música y de varias Jam Tracks, las canciones que pueden utilizarse dentro de Fortnite Festival.

El paquete principal incluye la pista "drop dead", mientras que otras dos canciones estarán disponibles por separado en la tienda digital del juego.

Las primeras imágenes y reacciones de la colaboración comenzaron a circular en redes sociales y plataformas de video pocas horas después de su lanzamiento oficial.

También aparece como personaje en el mapa

Además de los artículos cosméticos, Olivia Rodrigo fue incorporada como personaje no jugable dentro del mapa de Fortnite.

Los jugadores podrán encontrarla en una zona ubicada entre Avenida Aterradora y Suburbio Sumergido. Al completar una misión especial relacionada con la música y reproducir una pista, los usuarios recibirán una pantalla de carga gratuita como recompensa.

La colaboración había sido anticipada durante varias semanas mediante cambios en el escenario del juego, incluyendo la aparición de un árbol con columpio relacionado con la estética visual de uno de sus álbumes, así como diversos adelantos compartidos por la propia cantante.

La llegada de Olivia Rodrigo se suma a la extensa lista de artistas que han colaborado con Fortnite, especialmente desde la creación de Fortnite Festival en 2023.

A lo largo de los años, el videojuego ha desarrollado alianzas con figuras como Marshmello, Major Lazer, Travis Scott, J Balvin, Ariana Grande, The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish, Metallica, Karol G y Snoop Dogg, entre otros.

Estas colaboraciones han incluido conciertos virtuales, personajes exclusivos, emotes, canciones jugables y eventos especiales que han convertido a Fortnite en una de las principales plataformas de entretenimiento musical dentro de los videojuegos.