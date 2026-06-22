Olivia Rodrigo lidera por tercera vez el #1 en Billboard 200

El álbum también registró el mayor debut de un acto en solitario en 2026, superando a lanzamientos de alto perfil en la industria.

El nuevo álbum de Olivia Rodrigo, ‘you seem pretty sad for a girl so in love’, debutó en el #1 del Billboard 200 con 485,000 unidades en su primera semana, consolidando uno de los estrenos más fuertes del año en la industria musical global.

El proyecto no solo lideró la lista principal de álbumes en Estados Unidos, sino que también marcó un nuevo hito en la carrera de la cantante al romper múltiples récords históricos en su trayectoria inicial.

Récord histórico en Billboard

Con este lanzamiento, Olivia Rodrigo se convierte en la primera artista en la historia en lograr debutar sus tres primeros álbumes en el #1 del Billboard 200 y colocar sus tres primeros sencillos principales en el #1 del Billboard Hot 100

Este desempeño refuerza su posicionamiento como una de las figuras más consistentes en debuts dentro del mercado musical actual.

El debut más grande de 2026 para un acto en solitario

El álbum también registró el mayor debut de un acto en solitario en 2026, superando a lanzamientos de alto perfil en la industria.

Entre ellos destaca ‘ICEMAN’ de Drake, que había mantenido una de las cifras más competitivas del año hasta ahora.

Comparativa de álbumes de Olivia Rodrigo

Los debuts en Billboard 200 de sus principales proyectos muestran una evolución sostenida en consumo y alcance:

you seem pretty sad for a girl so in love - 485,000

- 485,000 GUTS - 302,000

- 302,000 SOUR - 295,000

La tendencia refleja una base de audiencia estable y en expansión en cada lanzamiento.

Los mayores debuts en Billboard 200 en 2026

Así se ubican los álbumes con mejores cifras de estreno en lo que va del año:

#1 ARIRANG - 641K

#2 you seem pretty sad for a girl so in love - 485K

#3 ICEMAN - 463K

#4 Kiss All the Time. Disco, Occasionally. - 430K

#5 The Great Divide - 389K

#6 The Fall-Off - 280K

#7 GOLDEN HOUR : Part.4 - 200K

#8 The Romantic - 186K

#9 Dandelion - 169K

Ranking de debuts femeninos en la década de 2020

En el contexto de artistas femeninas, el álbum de Olivia Rodrigo también entra al top de debuts más grandes de la década:

#1 The Life of a Showgirl - 4.002M

#2 The Tortured Poets Department - 2.61M

#3 1989 (Taylor’s Version) - 1.653M

#4 Midnights - 1.57M

#5 folklore - 846K

#6 30 - 839K

#7 Speak Now (Taylor’s Version) - 716K

#8 Red (Taylor’s Version) - 605K

#9 you seem pretty sad for a girl so in love - 485K

Este resultado reafirma su paso firme como artista en los debuts de gran escala dentro del mercado musical global durante la última década.