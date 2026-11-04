Olivia Rodrigo lanzará su primera canción navideña

Olivia Rodrigo estrenará Take Me Home (4 Christmas) el 5 de noviembre, con un videoclip junto a Cynthia Nixon y Ben Marshall

Olivia Rodrigo se prepara para sumarse a la temporada musical navideña con el lanzamiento de su primera canción dedicada a las fiestas decembrinas. La cantante estadounidense anunció que estrenará Take Me Home (4 Christmas) el próximo 5 de noviembre, acompañada de un videoclip en el que participarán la actriz Cynthia Nixon y el comediante Ben Marshall.

El anuncio fue realizado el lunes 2 de noviembre a través de sus redes sociales, donde la intérprete compartió la portada del sencillo. En la imagen aparece sentada en el suelo, con un gorro de Santa Claus y labial rojo, en una fotografía que anticipa la estética festiva de este nuevo proyecto.

El tema estará disponible a partir de las 17:00 horas, tiempo del Pacífico, y las 20:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos. El lanzamiento también incluirá el estreno simultáneo de su video musical.

Cynthia Nixon y Ben Marshall participarán en el videoclip

Uno de los elementos que ha despertado interés entre los seguidores de Olivia Rodrigo es la participación de Cynthia Nixon y Ben Marshall en el material audiovisual de la canción.

Nixon, reconocida internacionalmente por interpretar a Miranda Hobbes en la serie Sex and the City, compartirá pantalla con Marshall, integrante del programa de comedia Saturday Night Live.

En un adelanto difundido antes del estreno, ambos aparecen en una reunión con temática navideña mientras participan en un juego de adivinanzas frente a una chimenea. La cantante también forma parte de la dinámica, en la que los participantes deben descubrir el nombre que llevan asignado.

La producción audiovisual acompañará el debut de Rodrigo en el género navideño y estará disponible junto con el sencillo el 5 de noviembre.

¿Quiénes escribieron y produjeron Take Me Home (4 Christmas)?

Para desarrollar su primera canción navideña, Olivia Rodrigo trabajó con dos colaboradores habituales de su carrera: Dan Nigro y Amy Allen.

Los tres participaron en la composición del tema, mientras que Nigro estuvo a cargo de la producción musical. El productor ha colaborado con la cantante en distintos proyectos y ha sido una figura importante en el desarrollo de su sonido.

Además de su distribución en plataformas digitales, el sencillo tendrá ediciones físicas especiales. La artista pondrá a disposición de sus seguidores un vinilo de siete pulgadas y un casete, ambos disponibles para preventa.

La edición física también incluirá una canción adicional titulada Miss This Christmas, que aparecerá como lado B del lanzamiento.

Olivia Rodrigo se suma a los estrenos musicales de Navidad 2026

El lanzamiento de Take Me Home (4 Christmas) llega después de un año de intensa actividad para la cantante, quien continúa consolidando su presencia en la industria musical internacional.

En junio de 2026 publicó su tercer álbum de estudio, you seem pretty sad for a girl so in love, con el que consiguió posicionarse nuevamente en los primeros lugares de las listas musicales.

También realizó el festival Daisy Chain Fields, un evento con una alineación integrada por mujeres que se llevó a cabo en agosto en Irvine, California. La iniciativa consiguió recaudar 20 millones de dólares destinados a organizaciones que trabajan en favor de mujeres y niñas.

En octubre, Rodrigo también sorprendió a sus seguidores con una nueva versión de Expectations, en la que colaboró con Chappell Roan.

Con su primera producción navideña, la intérprete se incorpora a la lista de artistas que preparan música especial para las celebraciones de fin de año, una temporada en la que canciones clásicas y nuevos lanzamientos compiten por convertirse en los favoritos del público.

¿Cuándo y dónde escuchar la nueva canción de Olivia Rodrigo?

Take Me Home (4 Christmas) estará disponible el jueves 5 de noviembre de 2026 a las 17:00 horas, tiempo del Pacífico, y a las 20:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos.

El videoclip oficial se estrenará simultáneamente con la canción y contará con las actuaciones de Cynthia Nixon y Ben Marshall.

Los seguidores de Olivia Rodrigo también podrán adquirir ediciones especiales del sencillo en vinilo de siete pulgadas y casete, disponibles mediante preventa en la tienda oficial de la cantante.