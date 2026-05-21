Olivia Rodrigo lanza teaser de su nuevo sencillo 'The Cure'

Olivia Rodrigo sorprendió a sus seguidores este miércoles al publicar un adelanto del videoclip de “The Cure”, tema que será lanzado oficialmente este viernes

La cantante Olivia Rodrigo sorprendió a sus seguidores este miércoles al publicar un adelanto del videoclip de “The Cure”, tema que será lanzado oficialmente este viernes como parte de su próximo álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

En el breve avance compartido en redes sociales, se observa a varias enfermeras ingresando a un quirófano identificado con las iniciales “OR”, en referencia a la artista.

Al abrir la puerta, aparecen diversas botellas de colores pastel que parecen representar “la cura”, dentro de una estética visual suave y cinematográfica.

‘the cure’ song and video premiere tomorrow at 9 pm PT/ midnight ET!!❤️https://t.co/DCh2hoWUx3 pic.twitter.com/bJ44RKX3ZP — Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) May 20, 2026

Será el segundo sencillo del álbum

“The Cure” será el segundo sencillo oficial del tercer álbum de estudio de Rodrigo, cuyo estreno está programado para el próximo 12 de junio de 2026.

La producción llega después del éxito de “Drop Dead”, canción que marcó el regreso musical de la intérprete y que incluso incluyó referencias a The Cure.

La artista aseguró en sus redes sociales que “The Cure” es una de sus composiciones favoritas y una de las canciones más importantes que ha escrito hasta ahora.

Fans relacionan tema con Robert Smith

El título del sencillo provocó especulaciones entre seguidores sobre una posible inspiración relacionada con la banda liderada por Robert Smith.

Rodrigo y Smith compartieron escenario anteriormente durante el Festival de Glastonbury, donde interpretaron juntos algunos temas de The Cure.

Además, el sencillo “Drop Dead” ya contenía referencias directas a canciones de la agrupación británica.

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De acuerdo con la información revelada por la cantante, “The Cure” tendrá una duración de 4 minutos con 57 segundos, convirtiéndose en la canción más extensa de toda su discografía.

El álbum incluirá 13 temas y explorará principalmente historias de amor, nostalgia, miedo y anhelo, inspiradas en experiencias personales y referencias culturales como la serie Sex and the City.

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Rodrigo también confirmó recientemente la gira “The Unraveled Tour”, con la que promocionará el disco a partir de septiembre.