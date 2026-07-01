Olivia Rodrigo inspira cinco nuevos sets coleccionables

LEGO presentó una colección de cinco sets inspirados en Olivia Rodrigo, con minifiguras, referencias ocultas y diseños basados en su música y giras

LEGO presentó una nueva colección inspirada en Olivia Rodrigo, integrada por cinco sets coleccionables que toman como referencia la música, las giras y la característica estética púrpura de la cantante ganadora del Grammy. Con este lanzamiento, Rodrigo se convierte en la primera artista musical en contar con varios sets de LEGO dedicados a su carrera.

La colección estará disponible a nivel mundial a partir del 1 de agosto en LEGO.com, tiendas LEGO y distribuidores seleccionados.

Tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, la intérprete colaboró con el equipo de LEGO para desarrollar una serie de construcciones llenas de referencias a su trayectoria, canciones, atuendos y momentos destacados de su carrera.

"Siempre me ha encantado esconder pequeños detalles y significados en mi música y mis vídeos, así que trabajar con el equipo de Lego para crear algo que los fans puedan construir y explorar juntos ha sido muy emocionante. Hay muchísimas piezas de mi mundo dentro de estos sets: pequeños guiños a canciones, recuerdos, atuendos y momentos que significan mucho para mí", declaró Olivia Rodrigo.

Cinco sets inspirados en la carrera de Olivia Rodrigo

La colección está dirigida a personas de entre 9 y 14 años, aunque también fue concebida como una serie de piezas de exhibición para coleccionistas. Cada modelo representa una etapa o elemento distintivo de la carrera de la cantante.

Entre ellos destaca Olivia Rodrigo's Vinyl, un disco de vinilo construido con 360 piezas que reúne referencias a los tres álbumes de la artista e incorpora diversos detalles ocultos relacionados con su trayectoria musical.

También forma parte de la línea el Flower Bouquet, un ramo de flores inspirado en el universo creativo de Rodrigo. Cada flor representa un significado relacionado con sus canciones y su proceso de composición.

Este modelo marca además un hito al convertir a Olivia Rodrigo en la primera artista en colaborar en un set personalizado de LEGO Botanicals.

Otro de los lanzamientos es Concert Moon, una construcción de aproximadamente 670 piezas basada en uno de los momentos más recordados del GUTS World Tour, cuando la cantante interpreta varias canciones mientras sobrevuela al público sobre una enorme luna.

El set incluye una minifigura con uno de sus atuendos más icónicos.

La colección también incorpora Secret Storage, una pieza de exhibición que reúne algunos de los objetos más representativos de la artista, entre ellos una guitarra roja, el característico megáfono rojo utilizado durante la gira GUTS y diversos accesorios con referencias ocultas.

El modelo más grande es Dual Guitar, integrado por mil 228 piezas. La construcción muestra una guitarra dividida en dos estilos: una mitad inspirada en SOUR y la otra en GUTS, como representación de la evolución musical de Olivia Rodrigo. Además, incluye dos minifiguras con diferentes apariencias de la cantante.

Minifiguras y referencias ocultas para los fans

La colección incorpora un total de cinco minifiguras de Olivia Rodrigo. Cada una cuenta con dos expresiones faciales diferentes y detalles que representan distintas facetas de la artista.

Los sets también incluyen numerosos easter eggs, entre ellos el famoso megáfono rojo, cuadernos con letras manuscritas, flores simbólicas y otros elementos que hacen referencia tanto a su carrera como a su herencia filipina.

En el ramo de flores, por ejemplo, se incluye una flor morada construida con guitarras eléctricas y un pequeño visitante oculto para que los seguidores descubran los distintos guiños escondidos en cada modelo.