Olivia Rodrigo graba misterioso videoclip en Nueva York

Olivia Rodrigo fue captada grabando un nuevo videoclip en Uptown Manhattan junto a bailarinas de ballet rumbo a su próximo álbum

La cantante y compositora Olivia Rodrigo fue vista grabando un nuevo videoclip en las calles de Uptown Manhattan, en Nueva York, acompañada por un grupo de bailarinas de ballet, en lo que parece ser otro adelanto visual de su próximo álbum you seem pretty sad for a girl so in love.

El rodaje ocurrió el 26 de mayo de 2026 y rápidamente generó furor entre fanáticos y fotógrafos, quienes captaron a la artista recorriendo calles de Manhattan junto a bailarinas vestidas con tutús rosados y zapatillas de punta.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, algunas de las participantes serían bailarinas profesionales vinculadas al New York City Ballet, lo que elevó aún más las expectativas sobre la propuesta artística del video.

Una estética entre ballet y estilo urbano

El videoclip mezcla elementos de ballet clásico contemporáneo con una estética urbana.

Las bailarinas ejecutan movimientos como arabesques, grand jetés, piruetas y secuencias sincronizadas mientras recorren las calles de Manhattan.

Olivia Rodrigo is filming a music video with ballerinas in NYC. pic.twitter.com/BOAZWDoRPI — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) May 26, 2026

En contraste, Olivia aparece con un look mucho más relajado y oscuro: sudadera oversized azul marino, falda blanca y botas negras de estilo grunge, creando una marcada dualidad visual entre delicadeza y realidad.

Las escenas muestran a la cantante corriendo entre las bailarinas, interactuando con ellas y desplazándose entre autos, semáforos y cruces peatonales del vecindario.

El proyecto llegaría junto a su nuevo álbum

El misterioso rodaje ocurre pocos días después del estreno de The Cure, el primer sencillo oficial de su tercer álbum de estudio, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 12 de junio.

Durante una reciente convivencia con fans en el cine The Metrograph de Nueva York, Olivia habló sobre la inspiración emocional detrás de esta nueva etapa musical.

“Se trata de cómo, cuando eres más joven, piensas que enamorarte de alguien va a solucionar todos tus problemas. Luego te das cuenta de que no es verdad”, explicó la cantante.

La artista también señaló que el álbum aborda temas relacionados con el amor real, el crecimiento emocional y la salud mental, marcando una evolución respecto a sus trabajos anteriores.

Aunque todavía no se confirma oficialmente el nombre de la canción grabada en Nueva York ni el coreógrafo involucrado, el estilo “ballet-core” del rodaje ya ha despertado entusiasmo entre sus seguidores.

Olivia Rodrigo iniciará a finales de este año una gira internacional para presentar su nuevo material, cuyos boletos ya se encuentran agotados en varias ciudades.