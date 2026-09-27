Olivia Rodrigo arranca Unraveled con flores y una tormenta

Olivia Rodrigo inició su gira Unraveled en Connecticut con un show de 24 canciones, flores, lluvia artificial y un vestido que terminó deshaciéndose

La estrella de rock Olivia Rodrigo dio el banderazo de salida a su gira Unraveled Tour la noche del viernes 25 de septiembre en Hartford, Connecticut, con un espectáculo de casi dos horas que combinó canciones de sus tres álbumes, un escenario cubierto de flores y una espectacular tormenta artificial.

El concierto inaugural, con entradas agotadas en el PeoplesBank Arena, estuvo marcado por el clima adverso que afectaba la región debido a una fuerte tormenta invernal.

Sin embargo, dentro del recinto, la cantante convirtió la noche en un recorrido por las cuatro estaciones del año.

Un jardín para iniciar la gira

Miles de flores artificiales transformaron el escenario mientras sonaban canciones como Boys, de Charli XCX, y Tongue Tied, de Grouplove. El ambiente también incorporó sonidos de grillos y pájaros para reforzar la sensación de estar en medio de la naturaleza.

Rodrigo abrió el espectáculo con Drop Dead y posteriormente recorrió distintas etapas de su carrera, con especial atención a su tercer álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

Un recorrido musical por las estaciones

La primera parte del concierto estuvo dedicada a la primavera, con temas como U + Me = <3, So American, Good 4 U y Deja Vu.

Durante el verano llegaron My Way, Serena Joy, Bad Idea Right, Ballad of a Homeschooled Girl, Vampire y Purple.

Con la llegada del otoño, parte de las flores del escenario comenzó a desaparecer. La cantante interpretó entonces Stupid Song, Maggots for Brains, Traitor, Begged y Cigarette Smoke, esta última considerada uno de los momentos más destacados de la noche.

El invierno trajo uno de los momentos más esperados por el público: Drivers License, la canción que impulsó la carrera de Rodrigo.

El público acompañó a la cantante mientras interpretaba el tema, en una de las escenas más emotivas del concierto. Después llegó Less y posteriormente The Cure, que dio paso a uno de los momentos visuales más llamativos del espectáculo.

La lluvia transformó el vestido de Rodrigo

Durante The Cure, una lluvia artificial cayó sobre el escenario y empapó a Rodrigo. Su vestido blanco comenzó a deshacerse mientras avanzaba la interpretación, hasta revelar un atuendo de látex rojo cereza similar a algunos de los looks que utilizó durante la gira Guts.

Olivia Rodrigo performing “the cure” in rain! pic.twitter.com/NhKaNPei25 — rodrigozone (@livcentra) September 26, 2026 Para el bis, la cantante apareció con una camiseta blanca de tirantes y jeans de tiro bajo. Con ese cambio de vestuario interpretó Deja Vu, All-American Bitch y Expectations. Una gira de 86 conciertos El repertorio de la primera noche estuvo compuesto por 24 canciones y abarcó material de SOUR, GUTS y su producción más reciente. De las canciones del nuevo álbum, únicamente quedó fuera What’s Wrong With Me. La gira contempla 86 fechas por Norteamérica hasta febrero de 2027. El recorrido concluirá con conciertos en el Intuit Dome de Los Ángeles y el Barclays Center de Nueva York, antes de continuar en marzo por Europa con presentaciones en Ámsterdam, Múnich y Barcelona, para cerrar finalmente con dos conciertos en el O2 Arena de Londres. Setlist del Unraveled Tour Spring: Drop Dead, U + Me = <3, So American, Good 4 U, Deja Vu. Summer: My Way, Serena Joy, Bad Idea Right, Ballad of a Homeschooled Girl, Vampire, Purple. Autumn: Stupid Song, Maggots for Brains, Traitor, Begged, Cigarette Smoke. Winter: Honeybee, Favorite Crime, Drivers License, Less, The Cure. Encore: Deja Vu, All-American Bitch, Expectations.