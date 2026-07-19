Olivia Dean conquista EUA con su primera gira en estadios

La cantante británica Olivia Dean, triunfó en Los Ángeles, consolidando su ascenso como una de las nuevas figuras del pop.

La cantante Olivia Dean dio un nuevo paso en su carrera al presentarse con éxito en Los Ángeles como parte de su primera gira por estadios en Estados Unidos, una etapa que confirma el crecimiento de la cantante británica tras convertirse en una de las artistas revelación de la música pop.

Durante el concierto, Dean recordó que apenas un año antes había ofrecido dos presentaciones en el Fonda, un recinto con capacidad para mil 500 personas, antes de llegar a un escenario con cerca de 19 mil asistentes. La intérprete reconoció que el cambio ha sido enorme y agradeció el respaldo del público.

Un ascenso meteórico

La artista señaló que es consciente del salto que representa encabezar una gira de esta magnitud.

El interés por verla quedó reflejado en el mercado de reventa, donde algunos boletos alcanzaron precios superiores a los 400 dólares e incluso llegaron a cotizarse por encima de los mil dólares.

Dean también recordó que su última visita, fue durante la ceremonia de los premios Grammy, donde obtuvo el galardón a Mejor Artista Revelación. Ahora, el éxito de su segundo álbum, The Art of Loving, la perfila como una fuerte aspirante a nuevas nominaciones en la próxima edición de los premios.

Un espectáculo sin excesos

La producción apostó por un montaje elegante y sobrio, con una banda de siete músicos, dos coristas y un escenario diseñado para mantener la atención en la interpretación de la cantante, sin recurrir a grandes efectos visuales o coreografías elaboradas.

El repertorio incluyó las 12 canciones de The Art of Loving, complementadas con temas de Messy, su álbum debut de 2023.

Además, ofreció un segmento acústico en el que interpretó baladas acompañada únicamente por guitarra y bajo.

La actuación fue destacada por el dominio escénico de Dean, su capacidad vocal y una interpretación natural que mantuvo cautivado al público durante toda la noche.

Su estilo combina influencias del pop y el R&B con una propuesta que privilegia la interpretación por encima del espectáculo visual.