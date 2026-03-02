Olivia Dean arrasa y reina en los Brit Awards con cuatro premios

La cantante británica Olivia Dean ganó cuatro premios en Manchester y se consolida como la nueva figura del pop del Reino Unido

La cantante británica Olivia Dean fue coronada como la nueva reina del pop del Reino Unido tras conquistar cuatro galardones en los Brit Awards, en una edición que por primera vez en casi 50 años se celebró fuera de Londres, con sede en Manchester.

Dean se impuso en la competida categoría de Mejor Artista Británico frente a nombres como Lola Young, el rapero Dave y el rockero Sam Fender.

Cuatro premios y consagración

La londinense de 26 años también se llevó el premio a Mejor Álbum por The Art of Loving, además de Canción del Año por su colaboración con Fender, Rein Me In, que alcanzó el número uno.

Visiblemente emocionada, la artista dedicó su triunfo al mensaje del disco.

“Este álbum trata simplemente sobre el amor y sobre amarnos unos a otros en un mundo que parece sin amor”, expresó entre lágrimas.

En otra de sus intervenciones, confesó con sorpresa: “No sé si alguna vez pensé que ganaría uno [un Brit], ¡pero lo hice!”.

Dean, quien también ganó el premio a Mejor Artista Pop, interpretó en vivo su tema Man I Need durante la ceremonia.

El evento también contó con actuaciones de Harry Styles, la banda Wolf Alice (Mejor Grupo), la estrella del pop Raye y Alex Warren, quien fue acompañado al piano por James Blunt.

El cierre del espectáculo corrió a cargo de Robbie Williams, quien rindió un potente homenaje a Ozzy Osbourne junto a antiguos compañeros de banda del legendario músico.

Ascenso meteórico

Nacida como Olivia Lauryn Dean el 14 de marzo de 1999 en Londres, la cantante se ha consolidado como una de las voces más destacadas del neo-soul, R&B y pop británico.

Exalumna de la prestigiosa BRIT School, alcanzó notoriedad internacional con su álbum debut Messy (2023), aclamado por la crítica y nominado al Mercury Prize.

Su segundo disco, The Art of Loving (2025), impulsó definitivamente su popularidad con temas como “Man I Need”, “So Easy (To Fall In Love)”, “Lady Lady” y “Nice To Each Other”.

En 2026 también obtuvo el Grammy a Mejor Artista Nuevo, confirmando un momento estelar en su carrera.

Actualmente, Olivia Dean suma decenas de millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, ha llenado arenas como el O2 de Londres y continúa de gira mundial con The Art of Loving Live, consolidando un estilo soulful, elegante y emocional que la perfila como una de las figuras clave del pop británico contemporáneo.