Olivia Colman se une a 'Only Murders in the Building'

La actriz británica Olivia Colman se sumará como estrella invitada a la sexta temporada de Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building), cuya producción se desarrolla actualmente en Londres.

El anuncio fue realizado por los propios protagonistas de la serie, Selena Gómez, Meryl Streep y Martin Short, mediante un video publicado en redes sociales en el que presentaron a Colman como la nueva integrante del elenco.

Olivia Colman joins Season 6! 🇬🇧 #OMITB pic.twitter.com/VfJrCKwXJo — Only Murders in the Building 🕵️‍♀️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) August 18, 2026

La actriz ganadora del Óscar se suma al misterio

Colman, reconocida internacionalmente por su trabajo en cine y televisión, ganó el Óscar a Mejor Actriz en 2019 por su interpretación en La Favorita (The Favourite).

En el video de presentación aparece con el cabello recogido y una gabardina estampada, mientras los protagonistas bromean sobre la llegada de una nueva estrella invitada a la producción.

La sexta temporada se traslada a Londres

Uno de los principales cambios de la nueva temporada será el escenario. Por primera vez desde el inicio de la serie, la historia abandonará Estados Unidos para desarrollarse en Londres.

En esta ocasión, los personajes viajarán a la capital británica para investigar un nuevo asesinato, manteniendo la combinación de misterio, comedia y elementos policiacos que caracteriza a la producción.

Olivia Colman no será el único rostro británico que se integrará a la sexta temporada. El reparto también contará con Peter Capaldi, David Tennant y Jodie Whittaker, conocidos por sus participaciones en Doctor Who.

A ellos se sumará Geri Halliwell, integrante de las Spice Girls, además de otros actores que reforzarán el elenco durante esta nueva etapa de la serie.

Solo asesinatos en el edificio se transmite internacionalmente a través de Disney+ y actualmente continúa con la filmación de su sexta temporada en Londres.