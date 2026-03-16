Oliver Laxe llega a los Óscar con ‘Sirat’ y apoyo a Palestina

Laxe explicó que decidió llevar este distintivo como una forma de recordar el sufrimiento que atraviesan distintas comunidades

El cineasta español Oliver Laxe asistió a la gala de los Premios Óscar con una actitud relajada y optimista, donde su película ‘Sirat’ compite en dos categorías. El director apareció vestido de negro, con su característica melena suelta y portando un pin de sandía, símbolo que se ha utilizado como muestra de apoyo al pueblo palestino.

Durante su paso por la alfombra roja, Laxe explicó que decidió llevar este distintivo como una forma de recordar el sufrimiento que atraviesan distintas comunidades en el mundo. El cineasta expresó que, en su opinión, es importante mantener presente ese dolor colectivo y mostrar empatía hacia quienes lo viven.

Confianza en la nominación a mejor sonido

Aunque su filme también está considerado en la categoría de mejor película internacional, el director reconoció sentirse especialmente ilusionado por la nominación a mejor sonido, en la que participan Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmia Praderas.

Laxe admitió que el premio principal será complicado de conseguir, pero aseguró que le daría una gran satisfacción ver triunfar al equipo responsable del sonido de la película.

Un impulso importante para su carrera

El director destacó que la presencia de ‘Sirat’ en los Óscar ha representado una oportunidad para ampliar el alcance de su trabajo. Aunque recordó que su trayectoria se consolidó gracias al paso de sus producciones por el Festival de Cannes, consideró que la visibilidad que ofrecen los premios de la Academia también le ha permitido ganar confianza y abrir nuevas oportunidades.

Según explicó, la recepción del público ha sido positiva y muchas personas le han expresado su interés por seguir viendo proyectos con su estilo cinematográfico.

Una historia que invita a la reflexión

La película ‘Sirat’ narra la historia de un hombre interpretado por Sergi López, quien viaja a Marruecos con la esperanza de encontrar a su hija desaparecida. A partir de esta trama, la cinta aborda temas relacionados con la pérdida, el dolor y los temores humanos.

Laxe considera que su obra funciona como una experiencia emocional que invita a los espectadores a confrontar sentimientos profundos. Aunque reconoce que no es una película sencilla de ver, afirmó sentirse satisfecho por la forma en que ha sido recibida por la crítica y el público.

Apoyo institucional durante la gala

Para acompañarlo en esta importante ceremonia en Los Ángeles, el director contó con la presencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, así como del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos.

Laxe agradeció el respaldo de ambos funcionarios y señaló que su presencia representa un gesto significativo, ya que considera que su participación en los Óscar también simboliza la representación cultural de España en el evento.