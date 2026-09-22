Ofrecerá Noel Schajris evento exclusivo en Los Ángeles

El cantautor ofrecerá un conservatorio en vivo, sesión de preguntas y regalos exclusivos para los seguidores que compren su álbum.

El cantante y compositor Noel Schajris, reconocido integrante del exitoso dúo baladista Sin Bandera, ofrecerá un evento exclusivo e interactivo titulado "Una Noche con Noel Schajris" en el corazón del centro de Los Ángeles. La cita tendrá lugar el martes 22 de septiembre, en un horario de 7:00 PM a 10:00 PM, en una librería.

La velada se llevará a cabo como un preámbulo especial pocos días antes de su gran presentación musical, la cual brindará a sus seguidores californianos la oportunidad de convivir con el artista en un ambiente más cercano y personalizado.

Firma de vinilos, charla y sorpresas exclusivas

Durante la velada, los fanáticos que adquieran su álbum en formato de vinilo a través de la plataforma digital oficial (noelschajris.fan) podrán acceder al evento y obtener su copia autografiada directamente por el intérprete.

El programa del encuentro contempla diversas actividades diseñadas para el público asistente, con una charla moderada por Carlos Quintero, donde el cantautor abordará aspectos destacados de su carrera y sus nuevos proyectos artísticos, para después pasar a una sesión de preguntas y respuestas, con un espacio abierto de diálogo directo entre Noel Schajris y sus fans.

Por supuesto, no podrá faltar la sesión dedicada a la firma de vinilos para quienes adquieran el material, junto con una presentación musical; también se realizarán dinámicas de regalos exclusivos entre los asistentes durante el desarrollo de la jornada.

Con esta iniciativa, el músico busca estrechar lazos con sus admiradores mientras promueve el valor del formato físico en la música y calienta motores para su esperado show estelar en la ciudad.