La intérprete recorrerá ciudades clave de la República Mexicana y posteriormente llevará su producción a diversas sedes estadounidenses.

La noche de este sábado, la cantante sonorense Yuridia demostró una vez más por qué es una de las voces más queridas y potentes de la música en español al ofrecer una presentación memorable en la ciudad de Colima. Como parte de su exitosa gira "Las Cartas Sobre la Mesa Tour", la intérprete logró conectar profundamente con sus seguidores, quienes abarrotaron el lugar para corear cada uno de sus grandes éxitos en una velada marcada por la nostalgia y el sentimiento.

A través de sus redes sociales, la artista compartió postales de este encuentro, describiéndolo simplemente como "una noche hermosa" y agradeciendo el cariño incondicional del público colimense.

Cierre de gira en México durante noviembre y diciembre

Con el impulso de este triunfo, Yuridia se alista para cerrar el 2026 recorriendo puntos clave de la República Mexicana antes de tomar un breve descanso decembrino. Las fechas confirmadas para el resto de la etapa nacional son:

19 de noviembre: Ciudad Juárez

Ciudad Juárez 21 de noviembre: Torreón

Torreón 26 de noviembre: Cancún

Cancún 28 y 29 de noviembre: Mérida (doble fecha)

Mérida (doble fecha) 5 de diciembre: Guadalajara (cierre de etapa nacional)

Expansión internacional por Estados Unidos en 2027

El inicio de 2027 marcará una ambiciosa expansión internacional para la intérprete, quien llevará su producción a diversas ciudades de Estados Unidos durante febrero y marzo.

El recorrido arrancará en el noroeste con visitas a Seattle el 4 de febrero y Reno el día 6, para luego adentrarse de lleno en territorio californiano, pasando por San José, Palm Desert, Highland, Fresno, Wheatland, San Diego y una doble presentación en Los Ángeles los días 20 y 21, sumando además escalas en Phoenix y Las Vegas a lo largo de ese mes.

Para marzo, la gira se trasladará hacia el sur y el este de la Unión Americana, comenzando con una intensa ruta por Texas que incluye Sugar Land, Dallas, El Paso, Laredo y Edinburg entre el 11 y el 19 de dicho mes. El cierre definitivo de este tramo norteamericano se vivirá con dos noches consecutivas en Rosemont los días 24 y 25, culminando el 27 en Brooklyn y el 28 de marzo en Oxon Hill.