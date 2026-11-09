Ofrece Yuri espectáculo lleno de nostalgia y baile en Monterrey

La intérprete veracruzana rindió homenajes sobre el escenario y envió un mensaje de concientización a las mujeres durante su actuación.

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Yuri volvió a conquistar al público regiomontano con una presentación llena de música, nostalgia y grandes sorpresas. La cantante llegó con su espectáculo Icónica Recargado para despedir esta etapa de su gira, en una noche en la que hizo un recorrido por diferentes décadas de su trayectoria.

Desde su aparición en el escenario, la intérprete sorprendió con una producción llena de color, bailarines, coreografías y constantes cambios de vestuario. Durante casi tres horas, llevó a sus seguidores por algunos de los temas que han marcado su carrera, entre ellos “Hola”, “El espejo”, “Detrás de mi ventana”, “Yo te pido amor” y “Maldita primavera”.

Uno de los momentos más especiales llegó con los homenajes a grandes figuras de la música. Yuri recordó a Selena con “No me queda más”, a Rocío Dúrcal con “Como tu mujer” y también rindió tributo a Michael Jackson al interpretar “Beat It” y “Thriller”, acompañada de coreografías inspiradas en el Rey del Pop.

La cantante también aprovechó la interpretación de “Detrás de mi ventana” para compartir un mensaje dirigido a las mujeres, invitándolas a reconocer su valor y a no permanecer en relaciones donde exista maltrato. Sus palabras fueron recibidas con una ovación por parte de los asistentes.

Y cuando parecía que la noche había llegado a su fin, Yuri regresó al escenario para continuar la celebración con un popurrí de éxitos de otros artistas, entre ellos Magneto, Cristian Castro, Luis Miguel, Timbiriche y Ricky Martin. La presentación reunió a alrededor de 12 mil personas y marcó la decimotercera ocasión en que la cantante se presenta en la ciudad.

Emocionada por cerrar esta etapa junto al público regio, Yuri agradeció el cariño que ha recibido durante sus años de carrera y adelantó que espera regresar en 2027 con un nuevo espectáculo relacionado con su proyecto musical Señoras. Así, la veracruzana se despidió de Monterrey dejando una noche de recuerdos, homenajes y canciones que siguen conquistando a distintas generaciones.