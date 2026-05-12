Ofrece Megadeth concierto con clásicos del thrash en Monterrey

El líder de la banda, Dave Mustaine, aprovechó distintos momentos del concierto para agradecer el cariño del público regio.

La legendaria banda Megadeth se despidió de Monterrey con un concierto lleno de nostalgia, potencia y clásicos que marcaron generaciones dentro del metal.

La presentación formó parte de la gira “This Was Our Life Tour”, con la que la agrupación liderada por Dave Mustaine planea decir adiós a los escenarios después de más de cuatro décadas de trayectoria.

Desde los primeros minutos del show, miles de fans corearon temas emblemáticos como “Symphony of Destruction”, “Peace Sells” y “Holy Wars… The Punishment Due”, en una noche cargada de energía y emoción.

Dave Mustaine también aprovechó distintos momentos del concierto para agradecer el cariño del público regio, reconociendo el apoyo que la banda ha recibido en México durante toda su carrera.

Con esta presentación, Megadeth dejó una huella imborrable entre sus seguidores en Monterrey, quienes vivieron una noche histórica junto a una de las agrupaciones más importantes del thrash metal mundial.