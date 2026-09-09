Ofrece Bronco shows sorpresa en clubes de Monterrey

El grupo busca revivir los bailes masivos de los años noventa en la ciudad con presentaciones íntimas y su nueva gira musical.

Los regios que salieron de antro este fin de semana jamás imaginaron que terminarían cantando junto a Bronco. La agrupación regiomontana decidió darse una vuelta de sorpresa por dos centros nocturnos de Monterrey y convertir una noche cualquiera en una verdadera fiesta grupera.

La primera parada fue en Barrio Antiguo, donde la aparición de Lupe Esparza y compañía provocó gritos y emoción entre los asistentes. Más tarde, alrededor de las dos de la mañana, Bronco llegó a otro club sobre la avenida Garza Sada y volvió a subir al escenario para regalarle al público un segundo palomazo.

En ambos lugares interpretaron cuatro de sus grandes clásicos: “Que No Quede Huella”, “Quiéreme Como Te Quiero”, “Oro” y “Sergio El Bailador”, canciones que rápidamente pusieron a cantar y bailar a los asistentes. Lupe Esparza explicó que la idea surgió prácticamente de manera espontánea: era viernes y decidieron irse de antro para echarse un palomazo en un ambiente más íntimo.

Pero detrás de esta inesperada visita también hay una intención muy especial: Bronco quiere que regresen los grandes bailes que marcaron a Monterrey décadas atrás. Lupe recordó aquella época y expresó su deseo de que la gente vuelva a reunirse para disfrutar y bailar como antes.

Y todo parece ser un adelanto de lo que viene, porque Bronco regresará a casa con “El Gran Baile Tour” los próximos 2 y 3 de octubre en la Arena Monterrey, fechas que forman parte de una gira que precisamente busca rendir homenaje a los emblemáticos bailes de los años noventa. Así que, después de esta probadita en los antros, todo apunta a que la verdadera fiesta apenas comienza.