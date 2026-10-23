Ofertan una mansión de Juan Gabriel por US$39 millones de dólares

Años después de su partida, el legado del icónico "Divo de Juárez" vuelve a acaparar titulares, esta vez en el mercado de bienes raíces de Estados Unidos.

La imponente residencia que perteneció al legendario cantautor mexicano Juan Gabriel en el sur de Florida fue puesta a la venta por la suma récord de US$38,9 millones de dólares, un precio que ha sacudido el mercado inmobiliario local.

La propiedad, un oasis de privacidad y lujo que se extiende a lo largo de casi cuatro hectáreas, está ubicada en Southwest Ranches, una exclusiva localidad del condado de Broward situada al norte de Miami y famosa por sus vastos terrenos y residencias de alto nivel.

De acuerdo con información publicada por el diario Miami Herald, esta oferta ha pulverizado los récords de la zona, ya que el listado más caro registrado anteriormente para una vivienda en ese sector rondaba los US$22,5 millones de dólares.

¿No le pierden?

Detrás de la astronómica cifra actual se esconde una notable historia de revalorización. La propiedad fue adquirida en 2012 por una sociedad limitada a un precio de US$9 millones de dólares, lo que representa menos de una cuarta parte de lo que los actuales propietarios exigen hoy en día, según constatan los registros oficiales del tasador de propiedades del condado.

Por su parte, la historia de la finca se remonta a 1995, año en el que el propio Alberto Aguilera Valadez, verdadero nombre de Juan Gabriel, compró el terreno.

El compositor de éxitos eternos como "Querida", "Amor Eterno" y "Hasta que te Conocí" conservó la residencia durante años antes de transferirla a su hijo.

Un complejo digno del 'Divo'

El catálogo de Coldwell Banker describe la finca como un complejo multifamiliar de proporciones extraordinarias. El terreno alberga seis edificaciones independientes, destacando: