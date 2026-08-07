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Oded Fehr y Kevin J. O'Connor vuelven para 'La Momia 4'

Por: Ángeles Núñez

05 Agosto 2026, 09:31

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La próxima entrega de La Momia continúa reuniendo a figuras de la franquicia original. Kevin J. O'Connor y Oded Fehr fueron confirmados como parte del elenco

Oded Fehr y Kevin J. O'Connor vuelven para 'La Momia 4'
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La próxima entrega de La Momia continúa reuniendo a figuras de la franquicia original. Kevin J. O'Connor y Oded Fehr fueron confirmados como parte del reparto de La Momia 4, donde volverán a interpretar a sus personajes junto a Brendan Fraser y Rachel Weisz.

De acuerdo con información publicada por Deadline, ambos actores ya firmaron sus contratos para integrarse a la nueva producción. Además, también se confirmó la incorporación de Numan Acar al elenco.

La Momia

Kevin J. O'Connor retomará el papel de Beni Gabor, el antiguo compañero de Rick O'Connell que terminó convirtiéndose en aliado del resucitado Imhotep. Por su parte, Oded Fehr volverá a dar vida a Ardeth Bay, líder de los Medjai y uno de los principales aliados de la familia O'Connell.

El reparto sigue creciendo

La nueva película marcará el regreso de Brendan Fraser, Rachel Weisz y John Hannah, quienes formaron parte de las primeras entregas de la saga. A ellos se suman nuevamente O'Connor y Fehr, reforzando la presencia del elenco original.

La Momia

Entre las nuevas incorporaciones también figuran Michael Johnston y Numan Acar, quienes participarán por primera vez en la franquicia.

Leer más: Michael Johnston negocia unirse al elenco de 'La Momia 4'

Hasta el momento, los detalles de la trama de La Momia 4 no han sido revelados. Sin embargo, el anuncio de nuevos integrantes del reparto y el regreso de varios actores de las películas originales ha incrementado la expectativa entre los seguidores de la saga.

El estreno de La Momia 4 está programado para el 15 de octubre de 2027.

 

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