Ocarina of Time llegará renovado a Nintendo Switch 2

The Legend of Zelda: Ocarina of Time tendrá una versión renovada que llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre

La celebración por los 40 años de The Legend of Zelda traerá de regreso una de las entregas más recordadas de la franquicia. The Legend of Zelda: Ocarina of Time tendrá una versión renovada que llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre.

Esta nueva edición recuperará la aventura protagonizada por Link, pero incorporará una serie de cambios destinados a mejorar tanto su apartado visual como la experiencia de juego para una nueva generación.

El remake de Ocarina of Time contará con gráficos actualizados y una presentación más inmersiva de Hyrule. A esto se sumarán escenas con doblaje completo y diálogos ampliados para los personajes.

Adventure through Hyrule and become the Hero of Time when The Legend of #Zelda: Ocarina of Time releases Nov 5 on Nintendo Switch 2. #NintendoDirect pic.twitter.com/rW3r7o2L9r — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 8, 2026 La música también recibirá una renovación con una banda sonora orquestal sinfónica, mientras que los controles de cámara y movimiento serán rediseñados para ofrecer una experiencia más fluida. La actualización buscará aprovechar las capacidades de Nintendo Switch 2 para ofrecer un mejor rendimiento, movimientos más precisos y una mayor sensación de inmersión durante la aventura. Link podrá tocar la ocarina con el micrófono Una de las novedades estará relacionada directamente con la característica más emblemática del juego: la ocarina. Los jugadores podrán cantar o incluso tararear frente al micrófono integrado de Nintendo Switch 2 una de las melodías que Link haya aprendido durante su aventura. Al reconocer la interpretación, el personaje tocará la canción correspondiente dentro del propio juego, incorporando una nueva forma de interacción a la clásica mecánica musical. El lanzamiento está programado para el 5 de noviembre, como parte de las celebraciones por las cuatro décadas de historia de la franquicia. Bobium Brawlers presenta su primer tráiler En otras noticias de videojuegos, Studio Atelico, desarrolladora enfocada en inteligencia artificial, presentó el tráiler de su primer videojuego, Bobium Brawlers. El título tendrá inicialmente una beta cerrada antes de su lanzamiento oficial, con pruebas que comenzarán en Filipinas y posteriormente se extenderán a determinados países de Norteamérica y Europa. Una de las principales características de Bobium Brawlers será el uso del motor de inteligencia artificial desarrollado por Studio Atelico. La tecnología permitirá que los jugadores creen criaturas a partir de una breve descripción. A partir de esa indicación, el sistema generará una imagen personalizada y una baraja de cartas única para cada criatura. La beta cerrada comenzará primero en Filipinas y posteriormente llegará a países seleccionados de Norteamérica y Europa durante las semanas siguientes. Las pruebas se realizarán antes del lanzamiento definitivo de Bobium Brawlers, previsto para finales de este año.