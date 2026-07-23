Oasis supera a The Beatles en lista de álbumes más vendidos de UK

El éxito de '(What's the Story) Morning Glory?' escaló impulsado por el streaming y la gira de reunión, marcando un nuevo referente en la música británica

Oasis alcanzó un nuevo hito en la historia de la música británica al superar a The Beatles como el álbum de estudio más vendido de todos los los tiempos en Reino Unido.

La Official Charts Company (OCC), organismo encargado de elaborar las listas oficiales de ventas musicales en Reino Unido, publicó una actualización especial con motivo de su 70 aniversario, en la que incorporó tanto las ventas físicas como las reproducciones por streaming acumuladas durante la última década.

En esa clasificación, (What's the Story) Morning Glory?, lanzado por Oasis el 2 de octubre de 1995, alcanzó las 6.2 millones de unidades, convirtiéndose en el álbum de estudio con mayor número de ventas en la historia del país.