Oasis se reúne en Venecia para estrenar su documental

Liam y Noel Gallagher llegaron juntos a Venecia para presentar el documental que cuenta su reconciliación y el regreso de Oasis a los escenarios

Liam y Noel Gallagher volvieron a mostrarse juntos públicamente este sábado al arribar al Festival de Venecia, donde se llevará a cabo el estreno del documental que retrata su reconciliación y el regreso de Oasis a los escenarios.

Los hermanos, cuya relación estuvo marcada durante años por constantes enfrentamientos, llegaron en un taxi acuático al embarcadero del Hotel Excelsior, ubicado en el Lido, sede de la tradicional muestra cinematográfica italiana.

Los hermanos posan juntos ante sus seguidores

Vestidos con pantalones de mezclilla y camisas de distintos colores, Liam y Noel mantuvieron las gafas de sol durante su aparición.

Ambos accedieron a posar ante los fotógrafos y las personas que se congregaron para recibirlos, incluso mostrando una actitud cercana al colocarse los brazos sobre los hombros.

La aparición conjunta elevó la expectativa en torno al documental Oasis. Don't Look Back in Anger, una de las producciones que mayor interés ha generado durante esta edición del festival.

No participan en la rueda de prensa

A pesar de su presencia en el Lido, los integrantes de Oasis no acudieron a la rueda de prensa destinada a presentar oficialmente la película.

Will Lovelace, director del documental, confirmó ante los periodistas que ambos músicos se encontraban en el recinto. El realizador señaló que los había visto momentos antes mientras posaban para fotografías.

La película será proyectada este sábado a las 21:30 horas locales, 19:30 GMT, en la Sala Grande del Palacio del Cine de Venecia.

El estreno también abre la posibilidad de que Liam y Noel Gallagher recorran juntos la alfombra roja, en uno de los momentos más esperados de la jornada para los seguidores de Oasis y del festival italiano.