Oasis regresa a México después de 17 años de espera

Oasis aterrizó en México tras 17 años de ausencia; sus músicos ya llegaron al AICM, mientras fans esperan ver a los Gallagher antes de sus shows

La espera terminó: tras 17 años, Oasis ya está en México para sus conciertos del 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros y el arribo de los músicos a la Ciudad de México lo confirmó.

La mañana del 10 de septiembre, integrantes de la banda fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un grupo de seguidores. Videos y fotos comenzaron a circular en redes sociales apenas se dio su aterrizaje.

Aunque Liam y Noel Gallagher no fueron captados en el aeropuerto, se especula que arribaron de manera discreta o en vuelos separados.

La expectativa es que hagan aparición en las próximas horas, previo al soundcheck programado para el 11 de septiembre.

El regreso de Oasis a México marca un acontecimiento histórico para la música en vivo del país, y los seguidores cuentan las horas para reencontrarse con una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.