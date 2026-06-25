Oasis reacciona al aumento de reproducciones de 'Wonderwall'

'Wonderwall' de Oasis sube más de 50% en reproducciones tras viralizarse en el Mundial 2026; Liam Gallagher celebró su impacto.

La canción “Wonderwall”, uno de los temas más emblemáticos de Oasis, registró un aumento superior al 50% en reproducciones en el Reino Unido en plataformas digitales, impulsada por su viralización durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

De acuerdo con datos de Spotify, el incremento se produjo tras la difusión de imágenes de aficionados y jugadores de la selección de Inglaterra cantando el tema luego de su victoria sobre Croacia, lo que convirtió la escena en uno de los momentos más comentados del torneo.

Un himno no oficial en la Copa del Mundo

El fenómeno se intensificó después del partido en el que Inglaterra venció 4-2 a Croacia, cuando jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon participaron en la celebración con los aficionados, entonando la canción desde el terreno de juego.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y consolidaron el tema como una de las canciones más asociadas a la participación de Inglaterra en el torneo.

Reacción de Liam y Noel Gallagher

Tras conocerse el incremento en reproducciones, Liam Gallagher reaccionó en redes sociales, destacando el impacto duradero del tema.

“Y con razón, es un puto clásico y sueno BÍBLICO en él”, escribió el vocalista de Oasis en la red social X.

Por su parte, Noel Gallagher también celebró el fenómeno en una entrevista, respaldando la idea de que “Wonderwall” funcione como un himno no oficial de la selección inglesa durante el Mundial.

Lanzada en 1995, “Wonderwall” se convirtió en uno de los mayores éxitos del britpop, alcanzando el segundo lugar en las listas del Reino Unido y manteniéndose con el paso del tiempo como una de las canciones más reproducidas a nivel global.

En el contexto del Mundial, Inglaterra también ha incluido en su repertorio musical temas como “Hey Jude” de The Beatles y “Sweet Caroline” de Neil Diamond, reforzando la tradición de himnos colectivos en el fútbol.