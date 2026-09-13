¿Oasis prepara su regreso? Un video desata teorías

Oasis volvió a encender las especulaciones entre sus seguidores después de que la cuenta oficial de la banda publicara este sábado un breve y misterioso video que podría estar relacionado con un nuevo anuncio.

El material dura apenas 15 segundos y muestra a un hombre de espaldas, solo sobre un escenario y sosteniendo un pandero en alto. No hay diálogo ni alguna otra explicación que revele el significado de la escena.

Sin embargo, los fans no tardaron en encontrar una posible referencia al pasado de la agrupación: la imagen guarda similitudes con una fotografía icónica de Liam Gallagher de espaldas frente al público durante la presentación de Oasis en Slane Castle, Irlanda, en 1995.

La referencia a Slane Castle de 1995

Oasis actuó el 22 de julio de 1995 en las inmediaciones de Slane Castle, en Leinster, Irlanda, como parte del cartel encabezado por la banda estadounidense R.E.M.

En aquella ocasión, Oasis compartió el escenario como grupo telonero junto a Luka Bloom, Michael Franti & Spearhead, Belly y Sharon Shannon.

La presentación ocurrió durante una etapa de rápido crecimiento para Oasis, que se encontraba afinando los detalles previos al lanzamiento de su exitoso álbum (What’s the Story) Morning Glory?.

El concierto de Slane Castle quedó registrado como uno de los momentos destacados de aquella etapa de ascenso de la agrupación. Durante su presentación, Noel y Liam Gallagher tuvieron que pedir al público que retrocediera debido a la intensidad de los asistentes.

La situación llegó a otro momento de tensión cuando Liam detuvo el concierto para reclamar por un objeto que había sido lanzado desde la multitud.

La actuación también destacó por la energía que Oasis mostró pese a encontrarse en calidad de telonero de R.E.M. y a que el público todavía no coreaba sus canciones como ocurriría posteriormente.

Oasis vivía su primer gran apogeo

El concierto de julio de 1995 se produjo después de algunas de las actuaciones más importantes de Oasis durante aquel verano, cuando la banda también había pasado por festivales como Glastonbury y Roskilde.

La agrupación se encontraba en plena consolidación del sonido que posteriormente marcaría una de sus etapas más reconocidas.

Durante el concierto de Slane Castle sonaron canciones vinculadas con (What’s the Story) Morning Glory?, entre ellas una versión reestructurada de “Hello”, además de “Roll With It” y “Don’t Look Back In Anger”, esta última todavía lejos de convertirse en el himno que sería con el paso del tiempo.

También destaca “I Am The Walrus”, tema con el que Liam cerró la presentación derrochando actitud y gritando “¡Come on!” al comienzo de la canción.

Debido a que Oasis se presentó como telonero, no existen grabaciones oficiales de radiodifusión de aquella actuación. Sin embargo, se conservaron registros realizados por integrantes del público con una calidad de sonido destacada.

Ese material permite recuperar una presentación en la que la voz de Liam Gallagher se encontraba en uno de sus momentos de mayor plenitud y en la que la banda mostraba la energía característica de sus primeros años.

Otro detalle llamativo aparece antes de “Don’t Look Back In Anger” y “Rock ’n’ Roll Star”, cuando Alan White marca un ritmo particular. Para entonces, el baterista todavía se encontraba adquiriendo experiencia con la agrupación y posteriormente desarrollaría un estilo mucho más preciso y sólido durante la gira.

Los carteles de “Fancy another?” aumentan el misterio

La publicación del video adquiere mayor relevancia debido a que, de manera paralela, han aparecido distintos carteles alrededor del mundo con la frase “Fancy another?” y el año 2027.

La combinación entre esos anuncios y la referencia visual a una de las etapas más importantes de Oasis ha provocado que los seguidores comiencen a preguntarse si la banda prepara un nuevo anuncio relacionado con su futuro.

¿Regresará Oasis en 2027?

Por ahora, el significado del video no ha sido explicado y tampoco se ha confirmado qué relación existe entre la publicación, los carteles y la fecha de 2027.

Las teorías de los fans apuntan a diferentes posibilidades: desde un nuevo álbum hasta un eventual tour. La referencia a Slane Castle podría interpretarse como una pista relacionada con una gira, especialmente por tratarse de una presentación que ocurrió durante el primer gran apogeo de Oasis.

Sin embargo, también podría tratarse de una campaña relacionada con otro proyecto de la banda. Mientras no exista un anuncio oficial que aclare el mensaje, cualquier posibilidad permanece en el terreno de la especulación.

Lo cierto es que, con un video de apenas 15 segundos, una referencia visual a 1995 y misteriosos carteles que apuntan hacia 2027, Oasis consiguió nuevamente que sus seguidores intenten descifrar qué será lo próximo.