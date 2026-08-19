Oasis muestra su esperada reunión en nuevo documental

La esperada reunión de Oasis llegará a la pantalla grande con Oasis: Don’t Look Back in Anger, un documental que muestra el proceso detrás del regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher a los escenarios.

El primer tráiler presenta a ambos músicos hablando sobre la complicada historia de la banda y las tensiones que marcaron su separación.

"One of the biggest moments of our lives.”

The official trailer for ‘Oasis: Don’t Look Back In Anger’ is out now.

In cinemas and IMAX from September 9th. pic.twitter.com/0l0z1OPhfZ — Oasis (@oasis) August 18, 2026

Mientras Liam recuerda el final del grupo como algo inaceptable, Noel expresa sus dudas sobre volver a compartir escenario con su hermano y cuestiona si los conflictos podrían repetirse.

A pesar de las dudas mostradas en el avance, los Gallagher finalmente volvieron a tocar juntos como parte de Oasis Live ’25, una gira mundial con localidades agotadas que se convirtió en uno de los regresos más esperados de la historia del rock.

El documental sigue de cerca este proceso y muestra momentos registrados durante los ensayos, el backstage y las presentaciones. También incluye las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años.

Una mirada a la relación de Oasis con sus fans

La producción no se limita a documentar los conciertos. La película también busca mostrar el impacto emocional que tuvo el regreso de Oasis entre sus seguidores y la importancia que la música de la banda mantiene para distintas generaciones alrededor del mundo.

Con guion de Steven Knight y dirección de Dylan Southern y Will Lovelace, responsables de Shut Up and Play the Hits y Meet Me in the Bathroom, el filme retrata la experiencia de la banda y de su público durante este fenómeno musical.

¿Cuándo se estrena el documental de Oasis?

Oasis: Don’t Look Back in Anger tendrá su estreno mundial el próximo mes en el Festival de Cine de Venecia. Posteriormente, llegará de manera limitada a salas IMAX y otros cines a partir del 11 de septiembre.

Más adelante, el documental estará disponible de forma exclusiva en Disney+ a nivel internacional, mientras que en Estados Unidos podrá verse a través de Hulu y Disney+.

La producción corre a cargo de Magna Studios y Sony Music Vision y promete mostrar desde una perspectiva íntima uno de los acontecimientos musicales más importantes de 2025.