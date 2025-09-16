Oasis deja en México derrama de hasta US$54 millones

Tras más de 16 años de ausencia, Oasis regresó a tierras mexicanas para dar un show completamente histórico, dejando también una derrama económica de millones

La banda británica Oasis generó una derrama económica estimada de entre 45 y 54 millones de dólares (850 a 1,000 millones de pesos mexicanos) durante sus conciertos del 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, según datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), informó la promotora Ocesa.

Los dos shows reunieron a más de 130 mil asistentes, con un impacto significativo en el turismo, alcanzando una ocupación hotelera cercana al 80% en las zonas cercanas al estadio.

El 50% de los asistentes provino de fuera de la Ciudad de México y su área metropolitana, mientras que el 10% fue público extranjero de 79 países y más de 220 ciudades.

Estos conciertos marcaron la primera parada de la gira mundial Oasis Live 25′ en un país de habla hispana, consolidando a la Ciudad de México como un punto clave en el circuito internacional del entretenimiento en vivo.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher regresaron a los escenarios tras 16 años de separación, iniciando su esperada gira en julio de 2025.